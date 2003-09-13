شعبه دانشگاه صنعتي شريف در كيش تاسيس مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" به نقل از" روزنامه شريف"،"دكترمقداري" معاون‌ آموزشي‌ اين دانشگاه با اعلام‌ اين‌ مطلب‌ افزود : از حدود هشت‌ ماه‌ پيش، ‌ اين‌ برنامه‌ درقالب سياست‌هاي‌ آموزشي‌ دانشگاه صنعتي شريف‌ پيشنهاد شده‌ و مورد موافقت‌ قرار گرفت‌ كه‌ پس‌ از درخواست‌ از وزارت‌ علوم‌ و صادرشدن‌ مجوز، دانشگاه‌ كيش‌ اجازه‌ دارد در مقاطع‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد در كليه‌ي‌ رشته‌ها دانشجو بپذيرد

و افزود: ‌ فعاليت اين شعبه درآغاز‌ خيلي‌ گسترده‌ نيست‌ و شروع‌ كار با تعداد محدودي‌ گرايش‌ نظير "مهندسي‌ محيط‌ زيست"، "مكاترونيك" و ":مهندسي‌ كامپيوتر" در مقاطع‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد است.

دكتر مقداري در ادامه‌ با بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ فعلا دوره‌هايي‌ كه‌ بازار كار خوبي‌ دارند در اولويت‌ هستند گفت : دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ اين‌ دانشگاه‌ با اخذ شهريه‌ تشكيل‌ مي‌شوند زيرا دولت‌ بودجه‌ي‌ خاصي‌ را براي‌ اين‌ دانشگاه‌ در نظر نگرفته‌ و هزينه‌ي‌ آن‌ كلاس‌ها از محل‌ درآمد آن‌ تامين‌ مي‌شود.

وي افزود : كلاس‌ها به‌ صورت‌ بين‌ المللي‌ و به‌ زبان‌ انگليسي‌ برگزار مي شود و هدف‌ از ارايه‌ي‌ دروس‌ به‌ زبان‌ انگليسي، جذب‌ دانشجوي‌ خارجي‌ علاوه‌ بر دانشجوي‌ ايراني‌ است.

معاون‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ در مورد فعاليت‌ اساتيد دانشگاه‌ شريف‌ در كيش‌ گفت : گسترش‌ فعاليت‌ مناطق‌ آزاد باعث‌ گسترش‌ بازار كار آموزش‌ عالي‌ و جذب‌ اساتيد جديد و نيز يافتن‌ جايگاهي‌ مناسب‌ براي‌ فارغ ‌التحصيلان‌ اين دانشگاه‌ كه‌ جزو با استعداد ترين‌ها هستند خواهد شد.

دكتر مقداري تصريح كرد : در ابتدا اساتيد به‌ صورت‌ پروازي‌ و داوطلبانه‌ در كيش‌ فعاليت‌ مي‌كنند ولي‌ در آينده‌ قرار است‌ اين‌ دانشگاه‌ هيات‌ علمي‌ مستقلي‌ داشته‌ باشد ودانشگاه شريف‌ فقط‌ سياست‌هاي‌ آن‌ را تعيين‌ خواهد كرد.

وي افزود : بيشتر اساتيد‌ دانشگاه كيش‌ از فارغ‌ التحصيلان‌ دانشگاه صنعتي شريف‌ و اساتيد بازنشسته اين دانشگاه‌ جذب‌ خواهند شد. دكتر مقداري گفت : فعلا اساتيد داوطلب‌ از دانشكده‌هاي‌ مكانيك، برق، كامپيوتر، شيمي، مهندسي‌ شيمي‌ و عمران‌ جذب‌ خواهند شد.

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف در پايان‌ تاكيد كرد كه‌ دانشگاه صنعتي شريف‌ اگر‌ به‌ صورت‌ گسترده ‌تري‌ فعاليت‌ كند وجهه‌‌ بهتري‌ خواهد داشت.

وي‌ همچنين‌ از كساني‌ كه‌ ايده‌ يا طرحي‌ نو براي گسترش‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ اين دانشگاه دارند، دعوت‌ كرد تا پيشنهادهاي‌ خود را با معاونت‌ آموزشي دانشگاه صنعتي شريف‌ در ميان‌ بگذارند .