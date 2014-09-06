به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از صبح امروز با حضور هومان اسعدی دبیر جشنواره، علی ترابی دبیر اجرایی، اعضای هیات داوران بخش پیانو و علاقمندان موسیقی در تالار رودکی شروع به کار کرد.

پس از آغاز رسمی هشتمین جشنواره موسیقی جوان، در اولین بخش از این جشنواره نوازندگان رده سنی الف شاخه پیانو رقابت خود را آغاز کردند.

طبق مقررات تعیین شده برای این بخش از جشنواره، هر یک از نوازندگان 15 دقیقه فرصت دارند تا قطعات مشخص شده برای این مرحله را در حضور هیئت داوران و حاضران در سالن جرا کنند.

اعضای هیات داوران بخش پیانو را رافائل میناسکانیان، فریماه قوام صدری، گیتی دانایی و آرپینه ایسرائیلیان تشکیل می دهند و طبق برنامه قرار است نوازندگان رده سنی الف و ب از ساعت 9 تا 13 ، نوازندگان پیانو رده سنی ج از ساعت 14 تا 16 به اجرا بپردازند. این در حالی است که نوازندگان بخش ساز ویلنسل نیز در رده های سنی الف، ب و ج از ساعت 16:30 تا 20:30 در تالار رودکی به روی صحنه می روند.

خانه هنرمندان نیز که دیگر سالن میزبان شرکت کنندگان در هشتمین جشنواره موسیقی جوان است از ساعت 10 تا 14 به رقابت نوازندگان کمانچه رده سنی الف و ب و از ساعت 15 تا 20 به رقابت نوازندگان قانون رده سنی الف، ب و ج اختصاص دارد.

معرفی هیات داوران بخش های مختلف

هیات داوران بخش های مختلف هشتمین جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند.

هیات داوران این دوره از جشنواره در دو بخش سنتی و کلاسیک را بزرگان موسیقی ایران تشکیل می دهند.

در بخش ایرانی و در رشته آواز شهرام ناظری و رامبد صدیف، در شاخه سنتور مجید کیانی و سعید ثابت، در شاخه کمانچه مهدی آذرسینا و سعید فرجپوری، در ساز تار و سه تار حسین علیزاده ، داریوش طلایی و هوشنگ ظریف، در شاخه ساز عود محمد فیروزی و سعید نایب محمدی ، در شاخه نی محمد موسوی و عبدالنقی افشارنیا، در ساز قانون ملیحه سعیدی و پریچهر خواجه به عنوان داوری اجراها را برعهده دارند.

در بخش کلاسیک نیز در شاخه پیانو رافائل میناسکانیان، فریماه قوام صدری، آرپینه ایسرائیلیان، گالیک بابایان، در شاخه ویلن مرجان قنبری مهر، سیاوش ظهرالدینی و ابراهیم لطفی، در شاخه ساز ویلنسل داوود جعفری، محسن تویسرکانی، کریم قربانی، در ساز فلوت آذین موحد، فیروزه نوایی، مجید سینکی و در شاخه گیتار مهرداد پاکباز، پدرام فلسفی، امیر هوشنگی و گلفام خیام در ترکیب هیات داوران حضور دارند.

مرحله اول داوری این دوره از جشنواره را در قالب شورای انتخاب هنرمندانی چون گیتی دانایی، آرپینه ایسرائیلیان ، فریماه قوام صدری، رافائل میناسکانیان ، مجید سینکی، آذین موحد، فیروزه نوایی، اکبر محمدی، مهرداد پاکباز، گلفام خیام، پدرام فلسفی، امیر هوشنگی، سیاوش ظهرالدینی ، مرجان قنبری مهر، ابراهیم لطفی، محسن تویسرکانی، داوود جعفری امید، کریم قربانی ، مظفر شفیعی ، جمشید لواشی،جهانگیر مهرپروران، محمد ذوالنوری، بابک راحتی ، سیامک آقایی ، سعید ثابت، یاشار مهاجری، بهداد بابایی، مسعود شعاری، نگار بوبان، سعید نائب محمدی، پریچهر خواجه، ملیحه سعیدی، رضا پرویز زاده، احسان ذبیحی فر، مهدی علومی ، سیامک جهانگیری برعهده داشته اند.

هشتمین جشنواره موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی تا 21 شهریور در تالار رودکی، خانه هنرمندان و تالار وحدت ادامه دارد.