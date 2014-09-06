به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «هویت، امروز، فردا» با رویکرد حمایت از خلاقیت هنری برای تربیت بهتر نسل آینده و در راستای اعتلای فضای فرهنگی فردای کشور با نگاه پژوهشمحور و کارشناسانه، بخش عکس تئاتر کودک و نوجوان را برای نخستین بار برگزار میکند.
سیفالله صمدیان، عباس کوثری و رضا معطریان چهرههای شناختهشده عرصه عکاسی و عکاسی تئاتر هستند که طبق فراخوان اعلام شده، آثار رسیده به جشنواره را مورد ارزیابی قرار میدهند. آخرین مهلت ارسال عکس برای حضور در این بخش 23 شهریورماه است و انتخاب داوری نیز در 25 شهریورماه انجام میشود.
نمایشگاه آثار انتخاب شده نخستین مسابقه عکس جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در تاریخ 15 مهرماه سال جاری برپا میشود. سیامک زمردیمطلق مدیریت بخش مسابقه عکس جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان را بر عهده دارد.
بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری پیام دهکردی از 15 تا 21 مهرماه سال جاری در شهر همدان برگزار میشود.
در قالب اولین مسابقه عکس
چهرههای عکاسی با جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همراه میشوند
بخش مسابقه عکس بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان که برای اولین بار در این جشنواره برگزار میشود، میزبان سیفالله صمدیان، عباس کوثری و رضا معطریان است تا آثار حاضر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را ارزیابی و داوری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «هویت، امروز، فردا» با رویکرد حمایت از خلاقیت هنری برای تربیت بهتر نسل آینده و در راستای اعتلای فضای فرهنگی فردای کشور با نگاه پژوهشمحور و کارشناسانه، بخش عکس تئاتر کودک و نوجوان را برای نخستین بار برگزار میکند.
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