همایش اقتصاد مقاومتی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی، اشتغال و توسعه استاندار فارس ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی، گفت: این همایش در تاریخ 17 شهریور ماه در شیراز برگزار خواهد شد.

ساسان تاجگردون ادامه داد: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه 92 طی 24 بند ابلاغ شد بر مبنای توانمند سازی اقتصاد بدون وابستگی به قدرت های اقتصادی خارج از کشور این همایش برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی، اشتغال و توسعه استاندار فارس با بیان اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در هر استان طی یکسال سه همایش برگزار شود تصریح کرد: ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی در استان فارس ایجاد شده که با هماهنگی بسیج سازندگی مبادرت به راه اندازی طرح های کشاورزی، صنایع کوچک و صنایع تبدیلی خواهد شد.

تاجگردون تاکید کرد: دومین همایش اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مدعوین در این همایش نیز گفت: "مرتضی نبوی" عضو تشخیص مصلحت نظام و "مداحی" رئیس هیئت رئیسه دبیرخانه دائمی سیاست های اقتصاد مقاومتی و اساتید برجسته دانشگاه در این همایش حضور دارند.

معاون برنامه ریزی، اشتغال و توسعه استاندار فارس ادامه داد: مدعوین و حاضرین کشوری این همایش بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و فعالین بخش خصوصی استان فارس شرکت خواهند کرد.