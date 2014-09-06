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۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

صرفی:

دمای هوای زنجان به صورت محسوس کاهش می یابد

دمای هوای زنجان به صورت محسوس کاهش می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی استان زنجان از کاهش محسوس دما در زنجان خبر داد و گفت: دمای زنجان تا سه روز آینده خنک می شود.

سونا صرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دمای زنجان از امروز تا روز دوشنبه 5 الی 12 درجه سانتیگراد خنک می شود.

وی به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کرد و اظهار داشت: آسمان زنجان صاف و قسمتی ابری خواهد بود و باد شدید در  استان حاکم  است.

کارشناس هواشناسی استان زنجان به نوسانات دمایی زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای زنجان دیروز حداقل و حداکثر 14 و 34 درجه سانتیگراد بود.

صرفی به گرمترین و خنک ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و یادآورشد: در این میان سلطانیه با 10 درجه سانتیگراد خنک ترین و ماهنشان با 37 درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.

وی در ادامه به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان 25 درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین دما بسیار خنک شده است.

کد مطلب 2364917

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