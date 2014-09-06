افزایش صادرات فولاد خراسان به کشورهای همجوار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمتزاده در هشتمین سفر استانی رئیسجمهور و هیات دولت به استان خراسان رضوی ضمن بازدید طرحهای توسعه 1 و 2 مجتمع فولاد خراسان در شهرستان نیشابور با بیان این مطلب افزود: مشوقهای لازم برای کاهش هزینههای حمل صادراتی از سوی دولت به بخش فولاد در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: درخصوص اختصاص 20 درصد از 60 درصد موضوع فراخوان سرمایهگذاری در منطقه «سنگان خواف» با شرایط مزایده و کشف قیمت به منظور تکمیل زنجیره تولید فولاد در این منطقه با مجتمع فولاد خراسان حمايت خواهیم کرد.
مجتمع فولاد خراسان از بزرگترين تولیدكنندگان فولاد در ایران محسوب شده که با راهاندازی دو طرح توسعهای خود تولید فولاد خام را از 600 هزار تن به 2 میلیون و 200هزار تن در پايان سال آينده خواهد رساند.
همچنین با پیشرفت بیش از 80 درصد فیزیکی دو طرح توسعهای مجتمع فولاد خراسان با توجه به شرایط چشمانداز 1404 رسیدن به تولید 5 میلیون تن مي رسد.
هدف دولت كاهش تصدي گري است
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: هدف دولت این است که تصدیگری را کاهش داده و نقش بخش خصوصی را پر رنگتر كنيم.
محمدرضا نعمتزاده با بیان این مطلب افزود: اگر میخواهیم کشور از لحاظ اقتصادی، ارزش افزوده، تولید ملی و صادرات حمایت شود، باید از تولید داخلی حمايت كنيم.
وي گفت: وقتی کالای خارجی مصرف میکنیم، برای خارجیها شغل ایجاد شده، این در حالی است که در کشورما بیکار مشهود است و در این میان وظیفه ملی ما ایجاب میکند همواره از صنعتگران و کارآفرینان حمایت همه جانبه کنند.
نعمت زاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنعت، معدن و تجارت، افزود: با خروج از ركود اقتصادي مي توانيم ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي را رقم بزنيم.
به گفته نعمتزاده، در مباحث مربوط به لایحه خارج از رکود اقتصادی دولت یازدهم موادی را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه خوشبختانه تورم روبه کاهش است، یادآور شد: باید کمک کنیم بحث خارج از رکود زودتر نتیجه بدهد و این امر جزء با افزایش تولید و تلاش امکانپذیر نیست.
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