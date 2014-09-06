  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

قفل‌های هنرمندان سرامیست به نمایش درمی‌آید

قفل‌های هنرمندان سرامیست به نمایش درمی‌آید

نمایشگاه گروهی سرامیک با عنوان «قفل» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «قفل» عنوان نمايشگاه انجمن سفالگران است كه 16 تا 25 شهریوردر گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان ايران برپا مي‌شود. هیئت انتخاب این مجموعه را  رضا تائبی، رجحانه حسینی، امید قجریان، حسین داوری نژاد و مریم کوهستانی تشکیل می‌دهند.

در این نمایشگاه 12 اثر برگزیده از مجموعه 45 اثر رسیده به دبیرخانه در محدوده قیمتی 700 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان به نمایش گذاشته می‌شود.

صادق باقری، مریم پارسازاده، زهره حسین آبادی، نغمه داوری، زهرا سالارکیا، فتانه سالارکیا، فرشته غنوی چاکانی، سمیه محمودی، سوگول موحد پور، علی نبوی و عاطفه نساجی هنرمندانی هستند که آثارشان برای نمایش انتخاب شده است.

این نمایشگاه ساعت 17 یکشنبه 16 شهریور در گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان به بازدید و خرید از این نمایشگاه می‌توانند تا 25 شهریور از ساعت 14 تا 21 به گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.

کد مطلب 2365041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها