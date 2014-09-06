به گزارش خبرگزاری مهر، «قفل» عنوان نمايشگاه انجمن سفالگران است كه 16 تا 25 شهریوردر گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان ايران برپا مي‌شود. هیئت انتخاب این مجموعه را رضا تائبی، رجحانه حسینی، امید قجریان، حسین داوری نژاد و مریم کوهستانی تشکیل می‌دهند.



در این نمایشگاه 12 اثر برگزیده از مجموعه 45 اثر رسیده به دبیرخانه در محدوده قیمتی 700 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان به نمایش گذاشته می‌شود.



صادق باقری، مریم پارسازاده، زهره حسین آبادی، نغمه داوری، زهرا سالارکیا، فتانه سالارکیا، فرشته غنوی چاکانی، سمیه محمودی، سوگول موحد پور، علی نبوی و عاطفه نساجی هنرمندانی هستند که آثارشان برای نمایش انتخاب شده است.

این نمایشگاه ساعت 17 یکشنبه 16 شهریور در گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان به بازدید و خرید از این نمایشگاه می‌توانند تا 25 شهریور از ساعت 14 تا 21 به گالری‌های بهار و نامی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.