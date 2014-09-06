راه اندازی سامانه پیامکی ثبت و صدور اسناد مالکیت در سطح کشور/ 1200 نیروی متخصص به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی ظهر شنبه در جمع کارکنان سازمان ثبت اسناد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: جلوگیری از تعدی حقوق عمومی مقدمه اجرای کاداستر است تا بتوان حدود مجموعه مالکیت شخصی را مشخص کرد و اسناد را بر اساس آن تغییر داد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح کاداستر یا تعین محدوده اراضی در سامانه مختصات جهانی از مهم ترین برنامه های امسال این سازمان در کشور است.

تویسرکانی عنوان کرد: ما وارث خون های شهدایی هستیم که در راستای استقرار نظام مقدس اسلامی از جان خود گذشتند و این عرصه را برای ما فراهم کردند تا بتوانیم تلاش گرانی در جهت استقرار نظام باشیم.

وی بیان داشت: عرصه خدمت رسانی نعمت بزرگی است که باید پاس داشت و هم اکنون این زمینه فراهم است تا توشه ای برای آخرت باشد.

تویسرکانی با اشاره به فعالیت های این سازمان در راستای خدمت رسانی به مردم، تصریح کرد: این سازمان یک میدان بزرگی است که در عرصه های گوناگون فعالیت دارد که نیازمند تحول و بهینه سازی است.

وی یادآور شد: با گذر زمان در همه میدان ها با تغییر شرایط، باید یک سیاست گذاری متناسب با اوضاع جامعه داشته باشیم تا بتوان به صورت کارآمد فعالیت کنیم.

تویسرکانی به مسائل فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره کرد و گفت: توجه به این مسائل تاثیر بسیار مهمی در مباحث قضائی، حقوقی، کاهش جرائم و پیشگیری از جرم خواهد داشت، همانگونه که اقدامات این سازمان در راستای ارتقای امنیت جامعه و پیشگیری از دعاوی و وقوع جرم در جامعه است.

وی بیان داشت: کارآمدی و افزایش بهره بری نیاز جدی امروز جامعه است.

جذب هزار و 200 نیروی متخصص در آینده ای نزدیک در سطح کشور

تویسرکانی با اشاره به برنامه پنج سال گذشته قوه قضائیه در سطح کشور، افزود: در این دوره پنج ساله قوه قضائیه با نگاه هوشمندانه و مدبرانه در راستای کارآمدی و افزایش بهره بری گام موثری برداشته است.

وی تاکید کرد: امروزه اقتصاد ما به علت عدم توجه به افزایش کارآمدی با مشکلات زیادی مواجه است که لازم است سیاست گذاری ها با توجه به این امر باشد تا روز به روز جامعه به سمت جامعه ای هدفمند و سالم پیش برود.

تویسرکانی با اشاره به فن آوری های به روز دنیا، افزود: امروز اقتضا می کند در جامعه به دنبال راه کارهای کارآمد و نوین باشیم.

وی به چند سیاست محوری در این سازمان اشاره و تصریح کرد: امروز هزینه فراوانی در حوزه مالکیت می پردازیم که باید در حوزه مستند سازی مالکیت دولت اقدام جهاد گونه داشته باشد.

معاون قوه قضائیه معوقات بانکی را یکی از مهم ترین دغدغه های این سازمان بر شمرد و گفت: با استقرار بانک جامعه اطلاعاتی اسناد در همه استان ها به زودی آرشیو سنتی و بایگانی های دستی از ادارات جمع آوری می شود که با این اقدام مشکلات بازشناسی اسناد برطرف می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استقرار سامانه پیامکی ثبت و صدور اسناد مالکیت در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: با استفاده از این سامانه تاکنون پیش از 100 هزار پیامک ثبتی در این سامانه ثبت شده است که تمامی مالکان املاک و اراضی از تغییرات دولت و صدور اسناد مربوط به خود از طریق این سامانه مطلع می شود.

تویسرکانی از جذب هزار و 200 نیروی متخصص در آینده ای نزدیک در سطح کشور خبر داد و گفت: سهم این استان از این تعداد نیرو 16 نفر است.