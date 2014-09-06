تیم احمدزی خواستار پذیرش بازشماری آرا از سوی عبدالله شد/ مطالبات مجلس نمایندگان از نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که شماری از اعضای مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی از نامزدهای دور دوم انتخابات خواستند تا نتایج انتخابات را قبول کنند.

اعضای مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی تاکید کردند که قانون اساسی، صلاحیت را به نامزدی می دهد که در نتیجه رقابت های انتخاباتی 51 درصد آرای شهروندان کشور را به دست آورده باشد.

خبر دیگر اینکه اعضای تیم تحول و تدام از تیم انتخاباتی عبدالله خواستند تا نتیجه بازشماری آرا را بپذیرند.

اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی خواستند که نتیجه بازشماری آرا را بر اساس توافقی که میان هر دو نامزد صورت گرفته بپذیرند تا نتیجه نهایی انتخابات به زودی روشن شود.

اعضای تیم انتخاباتی تحول و تداوم در ادامه تأکید کردند که مردم نباید بیش از این منتظر اعلام نتیجه انتخابات باشند و با سرنوشت آنها بازی کرد.

انورالحق احدی عضو برجسته تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این باره گفت: پذیرش نتایج بازشماری آرا بخشی از توافقی است که میان دو نامزد صورت گرفته است، اکنون از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می‌خواهیم نتایج بازشماری را بپذیرند تا نتیجه انتخابات هم روشن شود و رئیس جمهوری جدید به زودی فعالیت خود را آغاز کند.

قمرالدین شینواری از اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز در ادامه این نشست افزود: از تیم اصلاحات و همگرایی می‌ خواهیم تا نتیجه بازشماری را بپذیرند تا دیگر با سرنوشت مردم بازی نشود.

سیدآقا فاضل سانچارکی عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در واکنش به این سخنان گفت: ما می خواهیم که نتیجه شفاف انتخابات اعلام شود؛ نتیجه‌ ای که برای همگان قابل قبول است.

طولانی شدن روند انتخابات، گسترش ناامنی‌ ها، کندشدن گردش چرخ اقتصاد کشور، فقر و بیکاری و سردرگمی بیشتر را به همراه داشته و همگان امیدوار هستند تا با معرفی رئیس جمهوری جدید اوضاع بهتر شود.