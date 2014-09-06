بحران کم آبی مدیریت نشود مردم به مهاجرت روی می آورند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز حمید چیت چیان وزیر نیرو در جمع مردم شهرستان تربت جام و در سالن تربیت آموزش و پرورش گفت: منطقه خراسان مشکل محفوظیت منابع آبی دارد و مسئله خشکسالی هم این موضوع را تشدید کرده است.

وی گفت: نمی توان با مسئله کم آبی ساده برخورد کرد و همه مسئولان باید به موضوع مدیریت منابع آب منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

چیت چیان عنوان کرد: اگر مدیریت در سطح آب های زیر زمینی صورت نگیرد، شاهد افت آب های زیر زمینی خواهیم بود و اگراین اتفاق رخ دهد مردم مجبور به مهاجرت می شوند و این باعث حاشیه نشینی، افزایش شغل های کاذب و دیگر مشکلات اجتماعی خواهد شد که برای جلوگیری از این اتفاقات ناگوار باید مصرف آب در کشور مدیریت شود.

وی در بخشی از سخنانش به عملکرد دولت یازدهم اشاره داشت و گفت: در یک سال گذشته دولت، شخص رییس جمهور، وزرا و مدیران به طور شبانه روز در تلاش بودند تا مشکلات مردم را مرتفع سازند و مردم ایران آن طور که شایسته هستند زندگی کنند.

وزیر نیرو ادامه داد: در طول عمر دولت اقدامات و برنامه ریزی های خوبی در انجام شده است برای مثال در سال گذشته نرخ تورم 40 درصد بود که با تدابیر انجام شده به صورت بی سابقه ای دولت آن را کنترل کرده است.

چیت چیان عنوان داشت: تصور مردم از کنترل تورم یعنی پایین آمدن قیمت ها که این تصور غلطی است و اگر این تدابیر نبود امکان داشت که تورم به جای کاهش حتی با رشد 40 درصدی همراه باشد.

وی حوزه سلامت را نیز یکی از نقاط قوت دولت فعلی دانست و عنوان کرد: اقدام بعدی دولت در حوزه سلامت بوده است به طوری که مردم برای مراجعه به بیمارستان هزینه های هنگفتی را می پرداختند ولی با اختصاص بخشی از منابع یارانه به بخش سلامت هزینه ها بصورت زیادی کاهش یافته است و شاهد رضایت مردم هستیم.