بیمارستان ها موظف به ارتقای خدمات اورژانس هستند/ درمان 3 میلیون نابارور برای افزایش جمعیت کشور

سید حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید ظاهر اورژانس ها از جمله تخت ها و تجهیزات مورد نیاز تامین و مناسب سازی شود اظهار داشت: فضاهای اورژانس ها نیاز به کار ساختمانی دارند که اگر در این رابطه قولی بدهیم طبیعی است که در کوتاه مدت میسر نیست.

مقام عالی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه بیمارستان هایی که زمین برای گسترش فضای اوراژانس دارند می توانند با احداث بنای جدید یا افزایش فضا داشته باشند، گفت: ارتقای خدمات و هتلینگ، تکمیل تجهیزات، در دسترس بودن پزشک در طول 24 ساعت شبانه روز و حضور متخصص در اورژانس، نیازهایی است که باید بیمارستان های فاقد فضای مناسب اورژانس برای افزایش رضایتمندی مردم انجام دهند.

وی درباره اقدامات وزارت بهداشت درباره افزایش جمعیت کشور نیز گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت کشور درمان حدود سه میلیون نفر جمعیت ناباور در کشور است که می توان با تحت پوشش قرار دادن این افراد تحت یک بیمه مناسب برای عمل های جراحی و تهیه دارو ها اقدام کرد ولی متاسفانه بیمه ای برای افراد نابارور علاقمند به تولد بچه وجود ندارد.

قاضی زاده هاشمی علاقه وافر والدین نابارور به داشتن فرزند و همچنین کار انسان دوستانه را از جمله عوامل موثر در نتیجه گرفتن سریع برای افزایش جمعیت دانست و تاکید کرد: این گروه حتما فرزندان برومندی را برای آینده کشور تربیت خواهند کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای افزایش جمعیت مجلس شورای اسلامی و دولت به طور مشترک بسته های تشویقی را تعریف کنند تا علاوه بر عمل به منویات رهبری، مسیر اشتباه دو سه دهه گذشته تغییر یابد تصریح کرد: مشوق ها باید هم اقتصادی و هم اجتماعی تعریف شوند به خصوص برای آنهایی که شاغل هستند چرا که علاقه مند هستيم جمعیت کشور در گروه هایی که دانش و فناوری کشور را ارتقاء و همچنین میزان وابستگی کشور را کاهش دهند افزایش یابد.

عضو هیئت دولت همچنین از اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر 20 هزار نفر در سال جاری خبر داد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه موفقیت این طرح به میزان رفتار و علاقمندی مردم به خدمات پیش بینی شده بستگی دارد گفت: مراجعه کنندگان بخشی از خدمات از جمله دارو، واکسن، مکمل های غذایی، بخشی از خدمات مادران باردار و نوزادان را رایگان دریافت می کنند و در مجموع کل هزینه پرداختی به 5 درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بودجه این طرح تامین شده است ابراز امیدواری کرد تلاش مسئولان بهداشت و درمان در ارائه خدمات این طرح رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.