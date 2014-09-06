نخستین بیمارستان فوق تخصصی سلول درمانی ایران در موقوفه آرش احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا همزمان با ولادت با سعادت و فرخنده ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) مراسم امضای تفاهم نامه همکاری و آغاز عملیات ساخت نخستین بیمارستان فوق تخصصی سلول درمانی ایران که در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر است و پژوهشگاه رویان با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران و دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی از مسئولان کشور برگزار می شود.

براساس این گزارش ، این مراسم ساعت 11 صبح فردا در موقوفه آرش به نشانی بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید باقری، خیابان 206 برگزار می شود.

در این مراسم کلنگ ساخت این بیمارستان که بناست با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و شهرداری تهران احداث شود ، به زمین خواهد خورد.