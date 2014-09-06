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۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

زنجانی:

مشکلات آموزشی در اردبیل نیازمند دیدگاه کلان نگر است

مشکلات آموزشی در اردبیل نیازمند دیدگاه کلان نگر است

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل معتقد است رفع مشکلات و دغدغه های آموزش در این شهرستان نیازمند یک دیدگاه کلان نگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل تصریح کرد: باید با یک دیدگاه کلان به بررسی مسائل و مشکلات آموزش پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مشکلات آموزش و پرورش وسیع و گسترده است، افزود: همه دستگاههای متولی و سایر دستگاههای اجرایی و اولیا و مربیان وظیفه دارند در جهت اعتلای آموزش و پرورش به این نهاد کمک کنند.

به گفته زنجانی اهمیت چنین نگرشی از آن رو است که پایه و اساس علم از آموزش و پرورش شروع می شود و فرزندان ما از این مکان رشد و نمو پیدا می کنند.

فرماندار اردبیل بر آماده سازی مجموعه های آموزش و پرورش در حال اتمام تا آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: مربیان و معلمان در آستانه بازگشایی مدارس نباید دغدغه ای جز تعلیم و تربیت داشته باشند.

وی با یادآوری اختصاص 100 درصد بودجه ها ابراز امیدواری کرد که پـروژه های نیمه تمام ساختمانی و عمرانی مدارس تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.

زنجانی در ادامه صحبت های خود میزان مشارکت های مردمی در حوزه آموزش را سه میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: باید از این مشارکت در کیفیت و کمیت خدمات آموزشی اشاره شده به دانش آموزان استفاده کرد.

کد مطلب 2365188

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