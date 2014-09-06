بیش از 960 مسجد در حملات رژیم صهیونیستی از بین رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح زواوی سفیر فلسطین در ایران امروز 15 شهریورماه در نشست بین المللی اخلاق و محیط زیست با تشکر از ملت ایران گفت: ملت ایران میزبان خوبی هستند که همیشه از ما حمایت کرده اند و ما را تنها نگذاشته اند و حضرت امام(ره) و رهبر جمهوری اسلامی در واقع باعث شدند اولویتهای خودشان را در امور خارجه به فلسطین و محیط زیست بدهند و هر کسی که در مقابل صهیونیست از ما حمایت کرده است برای ما حائز اهمیت است که به یک آتش بس رسیده ایم.

وی افزود: این نسل کشی بیش از 2 هزار شهید و 11 هزار مجروح داشته و چندین خانواده در زیر آوار مانده اند و بیش از 960 مسجد و 52 بیمارستان از بین رفته است، 52 کشتی ماهیگیری از بین رفته، بیش از نیم میلیون نفر آواره شده اند و این رژیم بیش از 1500 بار توسط هواپیماهای خود ما را بمب باران کرده است که موجب شده است تا محیط زیست آلوده شود. تمام اینها باعث شده که شرایط ما بسیار خطرناک شود.

سفیر فلسطین در پایان سخنانش اظهارداشت: من فکر می کنم پیام مهم شما که به ما رسید باید مورد تصویب سازمان ملل قرار گیرد تا اولین بار اسرائیلی ها دیدند که مردم و ارتششان مورد تهدید قرار گرفته است و یک شگفتی بسیار بزرگ است که آینده ظالمان زیر سؤال رفته است. ما هیچ وقت کشورهایی که از ما حمایت کرده اند را فراموش نمی کنیم حتی مردم آمریکا. دولت ایران و کشورهای آمریکای لاتین از همه سپاسگزاری می کنم که نشان دادند که در مورد مسائل جهان و محیط زیست بی تفاوت نیستند و قطعا این رژیم از بین می رود.