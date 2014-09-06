مصرف آب ملاردیها 30 درصد از سرانه کشوری بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله محمدی ظهر امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد اظهار داشت: در حال حاضر عمق چاههای استحصال آب در این شهر حدود 160 متر است که با توجه به افت سفره های زیرزمینی، برای براشت آب از چاههای جدید باید به عمق بیشتری نفوذ کنیم.

این مسئول عنوان کرد: آب شرب شهروندان ملاردی از 35 حلقه چاه استحصال می شود که متاسفانه هم اکنون 300 الی 350 لیتر در ثانیه کمبود داریم و این در حالیست که مصرف روزانه هر خانوار ملاردی بیش از 666 لیتر است و این میزان 30 درصد از میانگین مصرف خانوارهای کشوری بالاتر است.

وی افزود: ازآنجاکه آب تصفیه شده با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد متاسفانه برغم تاکیدات دینی و اخلاقی، ارزش آن قدر دانسته نشده و به راحتی برای مصارف غیرضروری هدر می رود.

مدیر امور آب و فاضلاب ملارد؛ انشعابات غیر مجاز و پشت کنتوری، شستشوی بی رویه فرش در تمام فصول، شستشوی خودرو، معابر، آبیاری باغچه ها و فضای سبز را از جمله مواردی برشمرد که میزان مصرف آب در شهر ملارد را افزایش داده است.

محمدی متذکر شد: طی سالجاری با حفر سه حلقه چاه، احداث دو مخزن و اتصال شبکه توزیع در شهرهای ملارد، سرآسیاب و مارلیک تاحدودی تامین آب در این سه شهر جبران شده اما خطر بی آبی و افت فشار هنوز به گوش می رسد البته مونیتورینگ لحظه ای وضعیت آب در مخازن و شبکه ها، تبلیغ و آموزش مستمر فرهنگ مصرف صحیح آب در بین خانوارها و دانش آموزان و رفع بلادرنگ شکستگی ها و فرسودگی ها برای عبور از بحران تابستان امسال در دستور کار این اداره قرار داشت.

این مسئول از شهروندان خواست تا الگوی مصرف خود را تصحیح کنند و با پرهیز از مصارف غیرضروری مسئولان را در آبرسانی به موقع و کافی به مشترکین یاری رسانند.