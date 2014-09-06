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۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۱۷

نماینده ائتلاف کردستان:

اختلافات درباره اسامی کابینه عراق ادامه دارد

اختلافات درباره اسامی کابینه عراق ادامه دارد

یکی از نمایندگان ائتلاف کردستان از ادامه اختلافات میان گروههای سیاسی درباره پستهای کابینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، شخوان عبدالله نماینده وابسته به ائتلاف کردستان گفت: تا این لحظه اسامی وزیران کابینه به مجلس نرسیده است تا مطابق ماده 76 قانون اساسی به رای گذاشته شود.

وی افزود: اختلافات میان گروههای سیاسی درباره تعداد وزارتخانه ها و سهم قانون اساسی ادامه دارد. اختلافات میان ائتلاف اتحاد ملی عراق و ائتلاف نیروهای ملی است. کُردها نیز مطالبات انتخاباتی دارند و پنج تا شش وزارت خانه را می خواهند.

شایان ذکر است که منابع وابسته به العبادی از قریب الوقوع بودن تشکیل کابینه خبر داده بودند.

کد مطلب 2365249

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