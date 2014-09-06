اختلافات درباره اسامی کابینه عراق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، شخوان عبدالله نماینده وابسته به ائتلاف کردستان گفت: تا این لحظه اسامی وزیران کابینه به مجلس نرسیده است تا مطابق ماده 76 قانون اساسی به رای گذاشته شود.

وی افزود: اختلافات میان گروههای سیاسی درباره تعداد وزارتخانه ها و سهم قانون اساسی ادامه دارد. اختلافات میان ائتلاف اتحاد ملی عراق و ائتلاف نیروهای ملی است. کُردها نیز مطالبات انتخاباتی دارند و پنج تا شش وزارت خانه را می خواهند.

شایان ذکر است که منابع وابسته به العبادی از قریب الوقوع بودن تشکیل کابینه خبر داده بودند.