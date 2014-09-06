طرح پیوند مسجد و مدرسه امسال در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روسا و معاونان پرورشی نواحی 14 گانه و مناطق مختلف آموزش و پرورش استان ظهر شنبه با حضور حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مرتضی روزبه استاندار، آیت الله تاکندیاستاد حوزه، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش در اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی(یانس آباد) قزوین برگزار شد.



سالار قاسمی در این گردهمایی گفت: استان قزوین با 14 منطقه آموزش و پرورش، یک اداره استثنایی، 820 آموزشگاه ابتدایی، با 110 هزار و 34 دانش آموز، 662 واحد متوسطه اول با 32 هزار و 148 دانش آموز و 381 واحد متوسطه دوم، فنی و حرفه ای و عمومی با 57 هزار و 719 دانش آموز در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی دارد و در مجموع 213 هزار و 381 دانش آموز در دو هزار و 312 واحد اموزشی دولتی، عادی و بزرگسالان تحصیل می کنند.



قاسمی بیان کرد: تعداد معاونان پرورشی استان 588 نفر است که 342 رسته آموزشی و 215 رسته پرورشی است و 124 مربی پرورشی، 277 مشاور نیز در این کار فرهنگی مشارکت می کنند.



13 دارالقرآن و 10 مدرسه قرآنی در استان فعالیت می کند



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در استان 13 دارالقرآن و 23 کانون فرهنگی هنری پیش بینی شده و تعداد امامان جماعت 21 نفر است که 162 نفر مرد و 42 نفر بانوان هستند.



این مسئول اظهارداشت: 10 مدرسه قرآنی در استان داریم که باید فعال شوند که در این راستا ضمن تقدیر از برگزیدگان مسابقات عترت و نماز، جلساتی با پیش کسوتان قرآنی برگزار شد و نشست با مربیان ومعلمان قرآنی، تقدیر از مربیان پرورشی از دیگر کارهای انجام شده است.



وی افزود: با اعزام 100 دانش آموز به مسابقات قرآنی صاحب 40 رتبه برتر کشوری شدیم که در مسابقات عترت، قرآن و نماز 20 نفر در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.



پیوند مسجد و مدرسه در استان برقرار می شود



قاسمی یادآورشد: تقویت ارتباط مسجد و مدرسه از برنامه های امسال است تا بتوانیم از این ظرفیت دینی برای امور پرورشی و تربیتی بیشتر برخوردار شویم و به موفقیت برسیم.



وی با اشاره به شعار امسال گفت: برنامه ریزی، مشارکت، کیفیت، تربیت و تعالی مدیریت شعار محوری امسال در آموزش و پرورش استان قزوین است و در حوزه پرورش هم سعی می کنیم به جای توجه به آمار و ارقام به کیفیت و محتوی توجه کنیم.



قاسمی افزود: هنر مربیان پرورشی باید استفاده از همه ظرفیت های موجود باشد و داشتن تفکر، اندیشه و محبت و گذشت رمز موفقیت در فعالیت مربیان پرورشی است که باید درد دین و درک زمان داشته باشند.



اردوگاه یانس آباد می تواند نقش ملی ایفا کند



مدیرکل آموزش و پرورش به ظرفیت اردوگاه دانش آموزی یانس آباد اشاره کرد و اظهارداشت: این اردوگاه ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به مرکز اردوگاهی کشور را دارد و اگر اعتبارات لازم توسط استانداری و معاونت پرورشی وزارتخانه تامین شود پس از نوسازی می تواند مورد استفاده برای اردوهای دانش اموزی و تفریحی و تربیتی قرار گیرد.



حجت الاسلام انصاری: فعالیتهای پرورشی نظارت و ارزشیابی می شود

در ادامه حجت الاسلام علی انصاری معاون پرورشی آموزش و پرورش استان قزوین گفت: باید رویکردهای امسال بخوئبی مشخص شود تا بتوانیم با برنامه مدونی حرکت کنیم.



وی افزود: زیاد بودن بخشنامه ها و ابلاغها مشکل ساز است و باید با تعدیل این مسائل به سمت عملیاتی شدن برنامه ها برویم.

انصاری بیان کرد: در کنار اجرای برنامهد های پرورشی لازم است نظارت و ارزشیابی امور هم با جدیت دنبال شود تا به نتایج خوبی برسیم و اگر از تمرکز زدایی خارج شویم و از تشکل های دانش آموزی استفاده بهینه کنیم خروجی کار بهتر می شود.



آشنایی با سیره آهل بیت واحد درسی شود



این مسئول یادآورشد: قران، نماز و عترت باید محور کارهای پرورشی باشد و سیره اهل بیت به عنوان واحد درسی تعریف شود تا دانش آموزان با ائمه معصومین بخوبی مانوس شوند.



وی افزود: دو اردوگاه یانس آیاد در روبروی نیروگاه شهید رجایی و ضیاآباد ر تاکستان از مراکز بسیار مناسب تفریحی و آموزشی آموزش و پرورش است که باید با تامین اعتبارات ملی نسبت به بازسازی و مرمت آنها اقدام شود تا مورد استفاده بهینه دانش آموزان قرار گیرد.



معاون پرورشی آموزش و پرورش استان بیان کرد: در اردوگاه ضیاء آباد تاکنون 25 میلیارد تومان هزینه شده و 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیازمند یک میلیارد تومان اعتبارهستیم که امیدواریم از سوی مسئولان استانی و کشور تامین شود.



انصاری گفت: اردوگاه شهدی بابایی هم بیش از 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به یک مرکز بزرگ اردوگاهی وآموزشی تبدیل شود که با این کار می توان شور و نشاط مناسبی در میان دانش آموزان ایجاد کرد.



وی افزود: اولین نماز جماعت در ماه مهر با حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس اقامه می شود تا با فضایی معنوی سال تحصیلی آغاز شود.