وعده حل معضل بافت فرسوده و حاشیه نشینی/حضور زنان حامی دولت در جايگاه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور ساعت 15 و 15 دقيقه با استقبال رسمی استاندار خراسان رضوی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد و در این میان جمعیت زیادی از مردم ولایت مدار مشهدی نیز با در دست داشتن شاخه‌های گل و پرچم کشورمان به گرمی در مراسم استقبال از رئیس جمهور در میدان 15 خرداد حضور یافتند.

* برای استقبال از رئیس جمهور همه تیپ آدمی آمده بود. چه آن هایی که 24 خرداد گذشته بنفش بودند و چه آنها که نبودند. این را می‌شد از پلاکاردهایی که جوان‌ها در دست داشتند فهمید، بنفشی‌ها با پلاکاردهای "کاروان تدبیر به خراسان خوش آمدی"، "فرزند شایسته ملت به شهر آفتاب خوشامدی" از دور برای رئیس جمهور ابراز احساسات می کردند و آن طیف رنگی دیگر با "آقای رئیس جمهور، من شناسنامه دارم اما به آمریکا اعتماد ندارم"، "لطفا اجازه بدهید از پرونده کرسنت اطلاع پیدا کنیم" اطراف خودروی رئیس جمهور به چشم می‌خوردند.

* معلوم نیست به فرهنگ‌مان ربط دارد یا نه خلق‌الساعه است؛ اینکه وقتی جلسه‌ای دعوت هستیم با این اطمینان که با تاخیر آغاز می‌شود دیر می‌رویم و از آن طرف وقتی قرار است برای مان مهمان بیاید دل های مان مثل سیر و سرکه می‌جوشد و آرام و قرار نداریم! از روزهای قبل شهر را پر کرده بودند که استقبال از رئیس جمهور شنبه ساعت 15، میدان 15 خرداد. اما بازهم مردم میزبان از ساعت‌ها زودتر آمده بودند و حتی عده‌ای در بلوار منتهی به فرودگاه تجمع کرده بودند، البته تجمعی از نوع دوستانه‌اش.

* برای فرهنگ‌سازی هر موضوعی نیازمند فعالیتهای زیادی هستیم چه بسا ساخت انیمیشن، حضور هنرمندان و ... در فرهنگسازی یک موضوع بتواند موثر باشد در این میان دولت یازدهم طی ماه های فعالیت خود اعلام کرده نامه ها را نمی پذیرد اما با این شرایط نباید توقع داشت با چند اعلامیه ساده در چند نوبت مردم از نوشتن و دادن نامه به رئیس جمهور خودداری کنند و به جای آن از طریق سامانه 111 همان نکات مکتوب را شفاهی بفرمایند. اما بازهم مردم به تمام آنها "نـــه" گفتند و با پذیرفتن خطر رفتن زیر چرخ های خودروی رئیس جمهور سعی داشتند نامه را خود به دست آقای روحانی برسانند.

* برخی از مردم نامه‌های مکتوب خود را که نمی توانستند بی واسطه به دست رئیس جمهور برسانند، دنبال واسطه می‌گشتند. و به هر حال كيسه های آبي رنگ در كنار جايگاه مملو بود از نامه‌ها. در این میان عده‌ای از شهروندان خوش ذوق و خوش خط هم خواسته ها و مطالبات خود را بر روی تعدادی پلاکارد نوشته بودند. بازهم همان مسکن و اشتغال. گاهی هم کمی حرف سیاسی.

* جوانان حاضر در مراسم استقبال اغلب تلاش مي‌كردند تا از اين مراسم با دوربين تلفن همراه خود فيلم و عكس تهيه كنند خب کارشان چندان خارج از منطق نبود. برای یادگاری حتما. اما این وسط تعدادی از جوانان پر شور و پر انرژی با کنار زدن مردم سعی داشتند با رئیس جمهور دست بدهند.

*براي پوشش خبري اين مراسم چهار گروه از صداوسيما حضور داشتند كه همزمان اين مراسم از شبكه استاني به صورت مستقيم پخش مي شد.

* براي حضور در اين مراسم گروه عكاسان و خبرنگاران كه با هماهنگي استانداري در محل حضور داشتند در 5 مرحله، 5 مرتبه مورد بازرسي و تفتیش قرار گرفتند.

* حضور زائران در اين مراسم كه با لهجه‌هاي اصفهاني، شمالي و آذری درخواست دادن نامه به ماموران مستقر در اطراف جايگاه را داشتند واقعا مؤید این موضوع است که مشهد یک شهر ملی و پایتخت معنوی کشور است.

* در محل جايگاه خبرنگاران مراسم امروز گروه زنان حامی دولت با مچ بندهاي بنفش و پلاكاردهايي كه مبني بر حمايت از مذاكرات هسته اي دولت بود، حسابی خودنمايي مي كرد.

* از سوي مسئول زنان حامی دولت مشهد عنوان شد كه از روز پنجشنبه فعاليت ستاد استقبال شامل نصب تلويزيون شهري، برگزاري تريبون آزاد و چاپ و توزيع تراكت در سطح شهر انجام شده است.

* حضور عشاير خراسان هم با لباس هاي محلي در اين مراسم چشمگير بود كه با پرچم نوشته هايي حضور رئيس جمهور و هيئت دولت را به استان خوش آمد گفته بودند.

* امروز به دليل تاخير در سخنراني رئيس جمهور در صحن جامع رضوي صلوات خاصه حضرت رضا(ع) قرائت شد و پس از آن گروه همخواني و يك شاعر جوان اجراي برنامه داشت.

* در زمان آغاز سخنراني رئيس جمهور مردم با سوت و دست وی را تشويق كردند و شعار "روحاني حمايتت مي كنيم" را با صداي بلند سر دادند.

* تا جایی که چشم کار می کرد اطراف جایگاه سخنرانی رئیس جمهور هیچ جمله و یا شعاری نصب نشده بود، حتی اسم سال. لذا ما بر خود واجب می دانیم حداقل یک مرتبه نام امسال را در این حاشیه نگاری بیاوریم: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد.

* گروه همراه رئيس جمهور در اين مراسم، وزير كشور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير آموزش و پرورش، معاون پارلماني رئيس جمهور، امام جمعه مشهد، استاندار خراسان رضوي و نمايندگان مردم مشهد بودند.

* رئیس جمهور خراسان را سرزمین توسعه نامید و اعلام كرد: خراسان یعنی مرکزیت تمدن ایرانی و اسلامی که نشأت گرفته از خاندان رسالت است.

* رئيس جمهور در اين سخنراني وعده داد كه معضل بافت فرسوده اطراف حرم و حاشیه نشینی را در جلسه هيئت دولت حل كند و دستور کار هیئت دولت مسئله بافت فرسوده و حاشیه نشینی مشهد است که ان شاالله این دو معضل که سالهاست تلاش های فراوانی برای رفع آن صورت گرفته و قول ها و خدمات بسیاری انجام گرفته است اما مشکلات اصلی همچنان باقی است، برطرف شود.

* روحاني در پايان گفت در سه سال آينده قدم هايي برخواهيم داشت تا در محضر ثامن الحجج (ع) شرمنده نباشيم.

* پس از خاتمه سخنان رئيس جمهور خيابان هاي منتهي به حرم مطهر مسدود بود و زائران براي شركت در مراسم شب ولادت امام هشتم (ع) پاي پياده به سمت حرم رضوي در حركت بودند.