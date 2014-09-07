وقوع زلزله آب در کرمان/ نباید خودمان را به خواب بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی شنبه شب در شورای آب استان کرمان گفت: وضعیت آب در استان کرمان بحرانی بوده و باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل این مشکل باشیم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه مردم باید در جریان مسائل قرار گیرند، افزود: باید وضعیت آب در استان برای عموم جامعه شرح داده شود و این امر سبب می شود مشارکت مردم به ویژه کشاورزان برای حل این مشکل بیشتر شود.

استاندار کرمان از وقوع زلزله آب در استان کرمان خبر داد و ابراز داشت: نباید فرصت را از دست داده و خودمان را به خواب بزنیم بلکه باید هرچه سریعتر برای چاره اندیشی در خصوص حل بحران آب استان کرمان اقدام کنیم.

وی لازمه اجرای طرح جامع آب کرمان را همکاری کشاورزان و حکم حکومتی دانست و ابراز داشت: حدود 95 آب استان کرمان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

اعزام سفیران آب به مناطق مختلف کرمان

نماینده عالی دولت در استان کرمان با انتقاد از بکارگیری شیوه قدیمی آبیاری غرق آبی در مزارع و باغات اذعان داشت: به علت عدم اطلاع رسانی مناسب و توجیه نبودن کشاورزان، از این ماده باارزش در بخش کشاورزی استفاده بهینه نمی شود.

رزم حسینی در ادامه از اعزام سفیران آب به مناطق مختلف استان کرمان از دو ماه آینده خبر داد و گفت: معاون عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان مرتبط با حوزه آب در این امر همکاری می کنند.

وی طرح همیاران آب را گامی موثر در حل مشکل آب استان کرمان دانست و تصریح کرد: با اجرای این طرح کشاورزان تا دو هزار حق آبه خواهند داشت.

نصب کنتور هوشمند در اراضی کشاورزی

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص طرح همیاران آب در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: چنانچه نیاز باشد رفراندوم برای اجرای طرح گفته شده در کرمان برگزار کرده و مردم را در این تصمیم گیری شریک می کنیم.

استاندار کرمان از تدوین سند جامع در این زمینه خبر و ادامه داد: پول‌هایی که بنا بود برای تجهیز مزارع به سیستم آبیاری مکانیزه صرف شود برای افزایش سطح زیرکشت صرف شده است.

وی نصب کنتور هوشمند در اراضی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: طرح کنترل آب در مبدا در کرمان اجرایی می شود.

رزم‌حسینی در خصوص طرح انتقال آب به کرمان گفت: آبی که به استان انتقال داده می شود به هیچ عنوان برای کشاورزی نبوده و تنها برای مصرف شرب است.

وی بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و یادآور شد: چنانچه در زمینه صرفه جویی اهتمام نورزیم در زمینه انتقال آب نیز دچار مشکل خواهیم شد.