برگزاری برنامه "گره زده ام به ضریحت تمام قبلم را" در بوستان امام رضا

هادی نباتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژه برنامه هایی که به مناسبت ولادت امام هشتم (ع) در اصفهان برگزار می‌‌شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده امسال جشن مربوط به دهه کرامت و ولادت علی بن موسی الرضا (ع) را در منطقه 11 شهرداری و در بوستان امام رضا معطوف کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این جشن، در فضای 18 هزار متری بوستان امام رضا(ع) طراحی شده است، افزود: با بازسازی فضای صحن انقلاب آستان قدس رضوی در این بوستان و خادمانی که با چوب پرهایی که در دست دارند مردم را راهنمایی می کنند و صلوات خاصه که پخش می‌شود، شمیم آستان قدس رضوی به مشام می رسد و خاطره ها تداعی می شود.

مدیر امور هماهنگی مناطق و ویژه برنامه های شهر تاکید کرد: این برنامه به مدت سه شب از روزهای 14 تا 16 شهریورماه از ساعت 18 تا 22 در بوستان امام رضا (ع) واقع در خیابان امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

وی افزود: در گوشه ای از این بوستان بنری نصب شده است تا مردمی که از این بوستان بازدید می کنند برای امام رضا (ع) دل نوشته هایی بنویسند.

نباتی نژاد ادامه داد: اجرای تواشیح، اجرای حرکات زورخانه ای، نقالی خوانی رضوی و شعر خوانی از برنامه های دیگر این جشن بزرگ است.

وی تصریح کرد: در این مناسبت علاوه بر شور و نشاط برای مردم به ترویج فرهنگ محبت اهل بیت (ع) و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته می شود.