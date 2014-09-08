تامین امنیت فضای مجازی با ابتکار پلیس / اپراتورها به تعهدات خود عمل نکردند

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در باره کنترل شبکه های اجتماعی و تامین امنیت فضای سایبر،اظهار داشت: پلیس در تامین امنیت فضای مجازی تلاش خود را انجام می دهد و پروتکل های موجود مسیر تامین امنیت فضای مجازی را هموار می کند. براین اساس اگر قرار است اپراتورها فناوری را وارد کشور کنند باید تجهیزات امنیتی آن را نیز تامین کنند و در اختیار دستگاههای تامین امنیت فضای مجازی و کاربران قرار دهند.

وی ادامه داد: سازمانهای تامین کننده امنیت فضای مجازی برای اقدام پیش دستانه علیه مجرمان باید تجهیز شوند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه تلاش می کنیم آسیب دیدن مردم در برابر مجرمان حرفه ای به صفر برسد، تاکید کرد:با اتفاقاتی که در مجموعه فضای مجازی رخ می دهد هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند تسلط کافی روی این فضا دارد. خوشبختانه امسال در حوزه امنیت فضای مجازی نسبت به سه سال قبل وضع بهتری داریم.

رئیس پلیس کشور، جرایم سایبری را جرایمی نوظهور دانست و با اشاره به پیشرفت فضای مجازی در کشورمان، گفت: همزمان با پیشرفت فضای مجازی، جرایم سایبری نیز رشد داشته است که خوشبختانه ما به موقع پلیس فتا را تشکیل دادیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در دنیا حدود 20 تا 30 درصد جرایم فضای مجازی کشف می‌شود، ادامه داد: این در حالیست که در کشور ما حدود 80 درصد جرایم کشف می‌شود.

رئیس پلیس کشور درباره مصادیق جرم در فضای مجازی نیز گفت: حضور در فضای مجازی جرم نیست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود، همانطور که خرید اینترنتی عملی مجرمانه نیست، اما ممکن است از طریق همین سامانه، برداشت غیرمجاز اینترنتی انجام شود که این یک جرم است و پلیس با آن برخورد می‌کند. ممکن است عده‌ای نظیر هکرها بسترهایی را برای اقدامات مجرمانه فراهم کنند که این افراد نیز مشمول جرم‌اند و با آنان برخورد می‌شود.