تل آویو شکست خورده است/جنگ غزه به نظریه امنیت اسرائیل خدشه وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار یکی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با القدس العربی اظهار داشت: جنگ اخیر غزه به نظریه امنیت اسرائیل خدشه وارد کرد. وی از ضعف حمایت عربی اسلامی از ملت فلسطین در جریان جنگ غزه در مقایسه با جنگ های سال های 48 و 67 ابراز تاسف کرد.

الزهار درباره دولت وفاق ملی فلسطین و توافق با جنبش فتح اظهار داشت: درباره برنامه ها و اهداف اختلافاتی وجود دارد، برنامه هایی وجود دارد که بر مذاکره به عنوان تنها گزینه تکیه دارد و در مقابل برنامه های دیگری وجود دارد که مبتنی بر مقاومت به عنوان تنها گزینه است و در نهایت درباره هدفی معین توافق شد که مبتنی بر چگونگی اداره امور در دوره انتقالی توسط به دولت وفاق ملی است، پس از آن انتخابات برگزار خواهد شد و همه چیز را برای مرحله آتی مشخص خواهد کرد.

وی درباره آتش بس در غزه نیز گفت: اولا باید بگویم آنچه در قاهره صورت گرفت یک توافقنامه سیاسی نبود بلکه یک توافق درباره چگونگی رفع محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه ها بود که با موافقت همه و نظارت عربی صورت گرفت و همه می دانیم اسرائیل به این توافقات پایبند نیست. توافق سیاسی آن چیزی است که میان جنبش فتح و اسرائیل از طریق پیمان اوسلو صورت گرفت و چنین توافقی میان حماس و دشمن اسرائیلی نیست.

محمود الزهار درباره جنگ با رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک و اینکه آتش بس اخیر پایدار است گفت: اسرائیل شکست خورده است و به نظریه امنیت اسرائیل که طی 66 سال بر جهان عرب و دنیا تحمیل شده بود خدشه وارد شد. اسرائیل نمی تواند تحت این دغدغه بزرگ زندگی کند و من نسبت به این مسئله که اسرائیل جنگ دیگری علیه غزه راه بیندازد شک دارم اما این رژیم تلاش خواهد کرد از توافقات خود در آتش بس امضا شده در قاهره فرار کند.