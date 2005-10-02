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۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۸

فرهنگ شريف با يك اثر جديد مي آيد

فرهنگ شريف كه چندي پيش آلبوم " عاشقانه ها " را منتشر كرد ، اخيرا آلبومي را با همكاري "رضا ترشيدي" ضبط مي كند.

"فرهنگ شريف" در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين خبر گفت: چند قطعه از اين اثر موسيقايي  در حال حاضر در استوديو بل  و با همكاري دكتر رضا ترشيدي كه در اثر  تنبك  مي زنند، ضبط شده است .

اين استاد بداهه نواز موسيقي ايراني، در ادامه افزود: ضبط كامل اين كار به دليل مشغله زياد دكتر ترشيدي كه در آمريكا طبابت مي كند، روند كند و آرامي دارد ، اما اميد است كه كه اين دونوازي تنبك وتار، بزودي در دسترس علاقه مندان قرار گيرد.

شريف فضاي  اثر جديد خود را در مقايسه با ديگر آثار منشر شده ، متفاوت خواند و در پايان تصريح كرد: اين اثر به لحاظ متفاوت بودن  نوع كوك و به تبع توناليته ساز وصدا ، همچنين ملودي و... يك اثر جديد محسوب مي شود.

کد مطلب 236547

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