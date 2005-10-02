فرهنگ شريف با يك اثر جديد مي آيد

"فرهنگ شريف" در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين خبر گفت: چند قطعه از اين اثر موسيقايي در حال حاضر در استوديو بل و با همكاري دكتر رضا ترشيدي كه در اثر تنبك مي زنند، ضبط شده است .

اين استاد بداهه نواز موسيقي ايراني، در ادامه افزود: ضبط كامل اين كار به دليل مشغله زياد دكتر ترشيدي كه در آمريكا طبابت مي كند، روند كند و آرامي دارد ، اما اميد است كه كه اين دونوازي تنبك وتار، بزودي در دسترس علاقه مندان قرار گيرد.

شريف فضاي اثر جديد خود را در مقايسه با ديگر آثار منشر شده ، متفاوت خواند و در پايان تصريح كرد: اين اثر به لحاظ متفاوت بودن نوع كوك و به تبع توناليته ساز وصدا ، همچنين ملودي و... يك اثر جديد محسوب مي شود.