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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

رحمانی:

450 تعاونی در کرمان راه‌اندازی شد/ اشتغالزایی برای 84 هزار نفر

450 تعاونی در کرمان راه‌اندازی شد/ اشتغالزایی برای 84 هزار نفر

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به راه اندازی 450 تعاونی در کرمان گفت: 84 هزار نفر در این استان با سرمایه گذاری اولیه دو هزار میلیارد ریال در بخش تعاون صاحب شغل شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در همایش تخصصی مدیران دستگاه های اجرایی و مسئولان جامعه تعاون استان کرمان افزود: در مدت یک سال فعالیت دولت یازدهم 450 شرکت تعاونی با اشتغالزایی برای 500 نفر در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به برگزاری 83 گردهمایی و تشکیل 20 کارگاه ترویج فرهنگ تعاون در یک سال گذشته بیان کرد: اداره آموزش، ترویج و تحقیقات این اداره کل در سال گذشته 400 متقاضی فعالیت در بخش تعاون را آموزش داده و از پایان نامه های مربوط در مقطع کارشناسی ارشد نیز حمایت مالی کرده است.

رحمانی با اشاره به بررسی 540 صورت مالی شرکت های تعاونی در یک سال گذشته تصریح کرد: در این مدت عملکرد 70 شرکت نیز مورد حسابرسی قرار گرفته است.

وی ماهیت کار گروهی بویژه در بخش تعاون را موجب پویایی جامعه و در نهایت توسعه کشور برشمرد و گفت: برخی از طرح های کشور مانند مسکن مهر و طرح توزیع صدها هزار سبد حمایتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بدون در نظر گرفتن قالب بخش تعاون اجرایی نبودند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند تعاون در توسعه همه جانبه کشور گفت: باید در ساختار بخش تعاون بازنگری صورت گیرد.

بورس پسته به زودی در کرمان راه اندازی می شود

محمدرضا پور ابراهیمی تصریح کرد: با انجام کارهای علمی و بازنگری دقیق عملکرد بخش تعاون می توان به خوبی بخش های مفید آن را تقویت کرد و بخش های ناکارآمد آن را مورد بازنگری ساختاری قرار داد.

وی از راه اندازی بورس پسته در آینده نزدیک در کرمان خبر داد و گفت: با راه اندازی بورس پسته، کشف قیمتی شکل می گیرد که به دنبال آن ابزارهای مالی تقویت کننده بنگاه های اقتصادی فعال خواهد شد.

پورابراهیمی اذعان داشت: قبل از راه اندازی بورس پسته باید آزمایشگاه پسته بویژه در زمینه آنفولاتوکسین تجهیز و تقویت شود.

حدود 9 هزار تعاونی با عضویت بیش از 5.1 میلیون نفر در استان کرمان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 2365501

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