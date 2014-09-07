به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در همایش تخصصی مدیران دستگاه های اجرایی و مسئولان جامعه تعاون استان کرمان افزود: در مدت یک سال فعالیت دولت یازدهم 450 شرکت تعاونی با اشتغالزایی برای 500 نفر در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به برگزاری 83 گردهمایی و تشکیل 20 کارگاه ترویج فرهنگ تعاون در یک سال گذشته بیان کرد: اداره آموزش، ترویج و تحقیقات این اداره کل در سال گذشته 400 متقاضی فعالیت در بخش تعاون را آموزش داده و از پایان نامه های مربوط در مقطع کارشناسی ارشد نیز حمایت مالی کرده است.

رحمانی با اشاره به بررسی 540 صورت مالی شرکت های تعاونی در یک سال گذشته تصریح کرد: در این مدت عملکرد 70 شرکت نیز مورد حسابرسی قرار گرفته است.

وی ماهیت کار گروهی بویژه در بخش تعاون را موجب پویایی جامعه و در نهایت توسعه کشور برشمرد و گفت: برخی از طرح های کشور مانند مسکن مهر و طرح توزیع صدها هزار سبد حمایتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بدون در نظر گرفتن قالب بخش تعاون اجرایی نبودند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند تعاون در توسعه همه جانبه کشور گفت: باید در ساختار بخش تعاون بازنگری صورت گیرد.

بورس پسته به زودی در کرمان راه اندازی می شود

محمدرضا پور ابراهیمی تصریح کرد: با انجام کارهای علمی و بازنگری دقیق عملکرد بخش تعاون می توان به خوبی بخش های مفید آن را تقویت کرد و بخش های ناکارآمد آن را مورد بازنگری ساختاری قرار داد.

وی از راه اندازی بورس پسته در آینده نزدیک در کرمان خبر داد و گفت: با راه اندازی بورس پسته، کشف قیمتی شکل می گیرد که به دنبال آن ابزارهای مالی تقویت کننده بنگاه های اقتصادی فعال خواهد شد.

پورابراهیمی اذعان داشت: قبل از راه اندازی بورس پسته باید آزمایشگاه پسته بویژه در زمینه آنفولاتوکسین تجهیز و تقویت شود.

حدود 9 هزار تعاونی با عضویت بیش از 5.1 میلیون نفر در استان کرمان به ثبت رسیده است.