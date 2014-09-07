به گزارش خبرنگار مهر، این روزها فروش لیمو ترش و گرفتن آب لیمو به یکی از صحنه ‌های متداول در میوه فروشی های اکر شهرهای بزرگ کشور و از جمله شهر کرمان تبدیل شده است اما کمتر کسی اطلاع دارد که در این فصل از سال مهمترین تامین کننده لیموی کشور جنوب کرمان و باغهای گسترده مرکبات این استان است.

در این میان شهرستان منوجان از گسترده ترین باغهای لیموترش در کشور برخوردار است و سالانه مقادیر قابل توجهی لیوترش را روانه بازار مصرف و کارخانه های فراوری لیمو می کند صنعتی که درنهایت چرخهای صدها کارخانه تولید آب لیمو را در کشور به چرخش در می آورد.

آفت غیر قابل مهار، گریبان کشاورزان جنوب کرمان را گرفت

یکی از خصوصیات منحصر به فرد لیموی کرمان ارگانیک بودن و عطر خوش این میوه است اما باغداران منوجانی این روزها در کنار برداشت نوبرانه لیمو با مشکلات بسیاری نیز دست به گریبان هستند.

این روزها باغداران جنوب استان کرمان با شیوع آفتی دست به گریبان هستند که هیچ درمان مشخصی ندارد آفت جاروی جادوگر در زمانی کوتاه بر روی شاخه های درختان رشد می‌کند و در نهایت شاخه درخت را به شکل جاروی جادوگر در می آورد و در مدتی کوتاه خشک می کند.

سحر محمد تقی‌زاده، کارشناس گیاه پزشکی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: این آفت یکی از آفت‌های غیر بومی استان کرمان است که متاسفانه در پی بی تدبیری و سود جویی عده‌ای دلال نهال در جنوب کرمان شیوع پیدا کرده است و تاکنون خسارات عمده‌ای را به کشاورزان وارد کرده است و گفته می شود 70 درصد باغهای لیموی جنوب کرمان دچار این آفت و خسارات سنگین شده اند.

وی ادامه داد: این آفت ابتدا در یکی از کشورهای عربی نمود پیدا کرد و در زمان کوتاهی تقریبا اکثر باغ‌های لیومی عمان را از بین برد بطوریکه این کشور از تولیدکننده عمده لیمو به وارد کننده تبدیل شد و پس از مدتی ابتدا در سیستان و بلوچستان و بعد در هرمزگان و در سال 67 وارد استان کرمان شد و باغ‌های مرکبات جنوب کرمان را فراگرفت.

آتش زدن درختان تنها راه مهار جادوی جادوگر

وی افزود: هیچ درمان مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تنها راهکار پیشگیری از شیوع بیماری توسط نهال‌های آلوده است اما اگر باغی آلوده شود باغبان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن درخت را قطع و آتش بزند و در مکانی دور از باغ دفن کند.

محمد تقی‌زاده ادامه داد: کوتاهی در این زمنیه موجب می‌شود بیماری در زمان بسیار کوتاهی به باغهای مرکبات سرایت کند و موجب خسارت بسیار شدید شود.

وی ادامه داد: قرنطینه نهالها در زمان نهال کاری و قرنطینه مناطق آلوده از مهمترین اقداماتی است که در این زمان باید انجام شود.

برداشت لیمو ترش به شدت افت کرده است

فرماندار منوجان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون برای کنترل این بیماری هزاران هکتار باغ امحاء شده است اما در صورتیکه کشاورزان نهالهای لیمو را از مراکز مجاز تهیه نکنند و بیماری بار دیگر شیوع یابد بار دیگر امکان شیوع این آفت وجود دارد.

ایوب فلاح ادامه داد: منوجان یکی از نقاط بسیار آسیب دیده از این آفت است بطوریکه سطح زیر کشت لیموترش در کرمان بسیار کاهش یافته است و بسیاری از کشاورزان ورشکست شده اند.

وی افزود: متاسفانه امسال میزان تولید نیز کاهش چشمگیر یافته است؛ در حالیکه در سالهای گذشته چندین تن لیمو از این شهرستان برداشت می‌شد امسال میزان برداشت آنقدر کم بوده که قابل ارائه نیست.

وی گفت: در صورت عدم مهار این آفت کشت لیمو در منوجان به خاطره تبدیل می شود.

کشاورزان لیموکار ورشکست شده اند

فرماندار منوجان ادامه داد: خشکسالی و کمبود آب نیز از سوی دیگر به کشاورزان فشار آورده است و نگرانیها در خصوص بیکاری بخشی از مردم به دلیل خشک شدن باغ‌های لیمو وجود دارد.

معاون جهاد کشاورزی منوجان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهرستان منوجان به صورت سنتی به دلیل شرایط خاص محیطی از بهترین مکان‌های رشد لیمو ترش در کشور محسوب می‌شود اما بروز آفت و خشکسالی بخش قابل توجهی از باغهای لیمو را بین برده است.

صادق حسین‌زاده گفت: کشت سایر اقلام مرکبات در منطقه ادامه دارد اما لیمو ترش که از پر درآمدترین محصولات منطقه بود در حال فراموش شدن است و باید فکری به حال این وضعیت شود.

وی تصریح کرد: بهترین راهکار هوشیاری کشاورزان در زمنه عدم ورود نهالهای آلوده به منطقه است که در این خصوص کارگاههای آموزشی متعددی برای کشاورزان برگزار شده است.

حسین زاده ادامه داد: در صورت عدم مهار آفت شاهد نابودی بخش قابل توجهی از باغهای لیمو در آینده خواهیم بود.

راهکار علمی برای مقابله با آفت وجود ندارد

وی گفت: تا کنون راهکار علمی برای مبارزه با این آفت در دنیا کشف نشده است و باید از مهار فیزیکی آفت استفاده کنیم.

وی از کاهش کشت این محصول خبر داد و گفت: کشاورزان نیز به دلیل شیوع مجدد و خسارات هنگفتی که دیده اند دیگر رغبتی به کشت این محصول ندارند و به نظر می رسد برای نجات اقتصاد کشاورزی در این شهرستان باید تدبیری ویژه اندیشیده شود.

معاون جهاد کشاورزی منوجان افزود: اقتصاد خانوار در این شهرستان تنها بر پایه کشاورزی است و باید برای توسعه و حفظ این سرمایه ملی تلاش کرد.

وی گفت: محصول لیموی این شهرستان به استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و یزد ارسال می شود.

صادق زاده همچنین به خشکسالی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بسیاری از منابع آبی شهرستان خشک شده است و سطح آبهای زیر زمینی نیز کاهش یافته است اما با این وجود کشاورزان سخت کوش جنوب استان کرمان همچنان در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی پیش رو هستند.

وی گفت: استان کرمان جزو سه استان برتر تولید مرکبات در کشور است و مهمترین خصوصیت مرکبات جنوب کرمان شیرین بودن و طعم خاص و عدم استفاده از کود و سم شیمیایی است بطوریکه بخش قابل توجهی از این محصولات به خارج از کشور صادر می شود.

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گزارش: اسما محمودی