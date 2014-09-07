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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

جامعه مدرسین اعلام کرد:

اسلام خواهی در کشورها رشد فزاینده‌ای یافته است

اسلام خواهی در کشورها رشد فزاینده‌ای یافته است

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که اسلام‌خواهی در کشورهای گوناگون رشد فزاینده‌ای یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدرو اطلاعیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه صادر شد آورده است: سال تحصیلی 94 - 1393 در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در حال آغاز شدن است و یک بار دیگر شور و شوق تحصیل آل محمد(صلی الله علیه وآله و سلم) جان و دل طلاب را فرا گرفته است.

آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی تازه برای افزایش انگیزه‌های معنوی، برنامه‌ریزی منسجم‌تر علمی و تلاش برای بالندگی حوزه‌های علمیه است. بی تردید نیازهای مهم جهان اسلام در روزگار ما و فرصت‌های موجود برای گسترش معنویت در سطح کشور، ضرورت تحصیل و تدریس جدی‌تر در حوزه‌ها را افزایش می‌دهد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: ما در عصری زندگی می‌کنیم که اسلام‌خواهی در کشورهای گوناگون رشد فزاینده‌ای یافته، مبانی اعتقادات اسلامی و فقه شیعی در مجامع علمی بین‌المللی به شکل جدی‌تر مطرح گشته و دل‌های مشتاق معارف اهل‌بیت (ع) لحظه به لحظه بیشتر شده و به همين علت دشمني دشمنان اسلام ناب محمدي(ص) هر روز گسترده‌تر شده و با القاء شبهات و تحريك‌هاي گوناگون در صدد جلوگيري از رشد اسلام‌خواهي در جهان هستند. لذا حوزه‌هاي علميه بايد خود را براي پاسخ‌گويي به اين‌گونه تحركات آماده نمايند و در داخل کشور نیز پیشرفت‌های علمی و معنوی، نیاز عمومی به طلاب و روحانی مستعد را افزون‌تر ساخته است.

امروز دل‌های جوانان کشور ما مالامال از عشق به معنویت است و عطش بهره‌‌مندی از زلال معارف قرآن و عترت، سراسر وجود آنها را فرا گرفته است. آنچه گفته شد مسؤولیت ما را در برهه حساس کنونی بیشتر می‌کند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: از این رو لازم است در سال تحصیلی جدید با عزمی راسخ‌تر و تلاشی افزون‌تر، یک به یک قله‌های علمی، معنوی و اخلاقي را بپیمائیم و با تبيين فقه اهل البيت عصمت و طهارت(ع) و فردایی خجسته‌تر را رقم بزنیم.

در پایان آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید به همه اساتید و طلاب ارجمند توفیق روزافزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستار است.
 

کد مطلب 2365539

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