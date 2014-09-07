به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدرو اطلاعیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه صادر شد آورده است: سال تحصیلی 94 - 1393 در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در حال آغاز شدن است و یک بار دیگر شور و شوق تحصیل آل محمد(صلی الله علیه وآله و سلم) جان و دل طلاب را فرا گرفته است.

آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی تازه برای افزایش انگیزه‌های معنوی، برنامه‌ریزی منسجم‌تر علمی و تلاش برای بالندگی حوزه‌های علمیه است. بی تردید نیازهای مهم جهان اسلام در روزگار ما و فرصت‌های موجود برای گسترش معنویت در سطح کشور، ضرورت تحصیل و تدریس جدی‌تر در حوزه‌ها را افزایش می‌دهد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: ما در عصری زندگی می‌کنیم که اسلام‌خواهی در کشورهای گوناگون رشد فزاینده‌ای یافته، مبانی اعتقادات اسلامی و فقه شیعی در مجامع علمی بین‌المللی به شکل جدی‌تر مطرح گشته و دل‌های مشتاق معارف اهل‌بیت (ع) لحظه به لحظه بیشتر شده و به همين علت دشمني دشمنان اسلام ناب محمدي(ص) هر روز گسترده‌تر شده و با القاء شبهات و تحريك‌هاي گوناگون در صدد جلوگيري از رشد اسلام‌خواهي در جهان هستند. لذا حوزه‌هاي علميه بايد خود را براي پاسخ‌گويي به اين‌گونه تحركات آماده نمايند و در داخل کشور نیز پیشرفت‌های علمی و معنوی، نیاز عمومی به طلاب و روحانی مستعد را افزون‌تر ساخته است.

امروز دل‌های جوانان کشور ما مالامال از عشق به معنویت است و عطش بهره‌‌مندی از زلال معارف قرآن و عترت، سراسر وجود آنها را فرا گرفته است. آنچه گفته شد مسؤولیت ما را در برهه حساس کنونی بیشتر می‌کند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: از این رو لازم است در سال تحصیلی جدید با عزمی راسخ‌تر و تلاشی افزون‌تر، یک به یک قله‌های علمی، معنوی و اخلاقي را بپیمائیم و با تبيين فقه اهل البيت عصمت و طهارت(ع) و فردایی خجسته‌تر را رقم بزنیم.

در پایان آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید به همه اساتید و طلاب ارجمند توفیق روزافزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستار است.

