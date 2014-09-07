-اصلاح زندانیان موجب بالا رفتن ضریب امنیتی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فراست طلب ظهر یکشنبه در جریان بازدید از اردوگاه کار درمانی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه بالابردن ضریب امنیتی زمینه ساز کارهای اصلاحی و تربیتی است، اظهارداشت: ارتقاء نظم و امنیت نخستین و بهترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است.

وی افزود: بازگشت سالم و توام با تغییرات مثبت رفتاری زندانیان به جامعه و خانواده می‌تواند در کاهش وقوع جرم و در نتیجه ارتقاء سلامت جامعه اثرگذار باشد.

فراست طلب بیان کرد: اجرای صحیح و هدفمند برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها اثرات مطلوبی به همراه خواهد داشت که به سالم سازی فضای زندان و حتی جامعه کمک شاياني خواهد کرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در سطح زندانهای استان برنامه ‌های فراوان فرهنگی با هدف تغییر و اصلاح رفتار زندانیان اجرا شده که تاثیرات قابل قبولی را نیز به دنبال داشته است.

مدیرکل زندانهای استان قزوین در ادامه یادآور شد: ارتقاء شاخص‎ های امنیتی در زندان‌ های کشور به یک اصل و اولویت تبدیل شده است.

فراست طلب تصریح کرد: کارکنان سازمان زندانها به عنوان امانت دار واژه امنیت در جامعه باید در هر اقدامی نگاه امنیتی را لحاظ کنند چرا که امنیت در زندان یکی از زیرساخت های اساسی است.

مدیرکل زندانهای قزوین، دقت در ثبت ورود وخروج ، بازرسی و توجه به محیط فیزیکی زندان را نیز مورد تاکید قرار داد واز نزدیک در جریان مسایل و مشکلات زندانیان قرار گرفت.

در ادامه رئيس زندان شهرستان بوئين زهرا از اهداء كيف ولوازم تحرير به 30 نفراز فرزندان مددجويان نيازمند اين مركز خبر داد.

ابوالفضل حسيني مرادآبادي گفت: در آستانه شروع سال تحصيلي جديد، دانش آموزان مددجويان اين مركز، كيف و لوازم تحرير دريافت کردند.



وي اظهارداشت: انجمن حمايت زندانيان شهرستان بوئين زهرا هرساله بمناسبت فرا رسيدن سال تحصيلي، كيف و لوازم تحرير به دانش آموزان اهدا مي کند.



حسيني مرادآبادي عنوان كرد: انجمن حمايت زندانيان اين مركز با ارائه خدمات حمايتي به خانواده هاي نيازمند در تلاش است تا بستر زندگي سالم را در بين آنها فراهم ساخته و فرزندان مددجويان بدليل محروميتهاي خاص از ادامه تحصيل باز نمانند.



وي با تأكيد بر اينكه خانواده مددجويان نبايد تحت هيچ شرايطي در جامعه رها شوند، گفت: رفعت اسلامي در جامعه ما بعنوان يك نماد اخلاقي مطرح است و اين دسته از آسيب ديدگان بامورد توجه و حمايت قرار گيرند.