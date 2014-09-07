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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه در بازار 942 هزار تومان، نیم سکه 473 هزار و 500 تومان، ربع سکه 273 هزار تومان و سکه گرمی 169 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1269 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3155 تومان، هر یورو را 4105 تومان، هر پوند را 5177 تومان و هر درهم امارات را 861 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 942000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 942000
نیم سکه 473500
ربع سکه 273000
گرمی 169000
هر گرم طلای 18 عیار 96500
نوع ارز  
دلار 3155
یورو 4105
پوند 5177
درهم 861

 

 

 

 

کد مطلب 2365574

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