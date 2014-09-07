شورای امنیت بر ضرورت نابودی داعش تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای ترور "استیون ساتلوف" خبرنگار آمریکایی توسط گروه تروریستی داعش را محکوم کرد.

در این بیانیه بر ضرورت نابودی گروه داعش و از بین رفتن پدیده های خشونت، کینه و نبودن مسامحه تاکید شده است.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اقدامات وحشیانه گروه داعش 15 عضو دائم شورای امنیت را نمی ترساند بلکه تصمیم این نهاد برای تلاش مشترک دولت ها و موسسات در مبارزه با گروه داعش، جبهه النصره و تمامی افراد و جریان های مرتبط با القاعده را تقویت خواهد کرد.