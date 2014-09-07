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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

پرداخت 6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون

پرداخت 6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در 5 ماه نخست سال جاری، بیش از 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های تعاونی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سهمانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آینده نزدیک سرمایه بانک به 8 هزار میلیارد ریال می‌رسد،اظهارداشت: امسال از محل صندوق توسعه ملی، 400 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد، ضمن اینکه این بانک یکی از 5 بانک توسعه‌ای کشور است که خدمات دهی و تامین مالی بخش تعاون را به عهده دارد.

سهمانی ادامه داد: بخش تعاون یکی از فرابخش‌های اقتصادی تلقی می‌شود و از مجموعه‌هایی است که مورد تاکید رهبری و تمام مسئولان نظام است. از این رو، تجمیع سرمایه مردم و ایجاد تشکل‌های اقتصادی در صنایع مختلف در قالب تعاونی شکل می‌گیرد و در قانون اساسی و چشم‌انداز هم پشتوانه محکمی دارد.

این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در حال حاضر 4 تا 5 درصد است و برای رسیدن به سهم مورد انتظار در قانون مسیر طولانی در پیش دارد.

وی با اشاره به فعالیت بانک توسعه تعاون با 390 شعبه در کشور، بیان داشت: عمده تسهیلات این بانک به تعاونی‌ها پرداخت می‌شود و در 5 سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خانواده تعاون پرداخت شده و 35 درصد تسهیلات پرداختی بانک به بخش کشاورزی اعطا شده است.

سهمانی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست دولت برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، بانک بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش اقدام کرده است.

وی گفت: سرمایه فعلی بانک حدود 5 هزار میلیارد ریال است که امیدواریم به 5 برابر افزایش پیدا کند، البته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود و سرمایه بانک از این محل به 8 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک حدود 18 است، افزود: بانک از نظر نقدینگی شرایط خوبی دارد و اضافه برداشت و یا بدهی به بانک مرکزی ندارد.

سهمانی بیان داشت: با توجه به اینکه مشتریان این بانک تعاونی‌ها هستند و بیشتر تسهیلات به صورت خُرد اعطا می‌شود و اعتبارسنجی خوبی نیز انجام شده، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک زیر 10 درصد است و پرونده‌های کلان اعتباری نداریم.

وی ادامه داد: در برنامه دولت محل‌هایی برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته شده که یکی از آنها از محل اقساط وجوه اداره شده و دیگری مابه‌التفاوت حاصل از واگذاری یا فروش دارایی‌های موجود است.

کد مطلب 2365582

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