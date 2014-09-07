پرداخت 6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سهمانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آینده نزدیک سرمایه بانک به 8 هزار میلیارد ریال میرسد،اظهارداشت: امسال از محل صندوق توسعه ملی، 400 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد، ضمن اینکه این بانک یکی از 5 بانک توسعهای کشور است که خدمات دهی و تامین مالی بخش تعاون را به عهده دارد.
سهمانی ادامه داد: بخش تعاون یکی از فرابخشهای اقتصادی تلقی میشود و از مجموعههایی است که مورد تاکید رهبری و تمام مسئولان نظام است. از این رو، تجمیع سرمایه مردم و ایجاد تشکلهای اقتصادی در صنایع مختلف در قالب تعاونی شکل میگیرد و در قانون اساسی و چشمانداز هم پشتوانه محکمی دارد.
این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در حال حاضر 4 تا 5 درصد است و برای رسیدن به سهم مورد انتظار در قانون مسیر طولانی در پیش دارد.
وی با اشاره به فعالیت بانک توسعه تعاون با 390 شعبه در کشور، بیان داشت: عمده تسهیلات این بانک به تعاونیها پرداخت میشود و در 5 سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خانواده تعاون پرداخت شده و 35 درصد تسهیلات پرداختی بانک به بخش کشاورزی اعطا شده است.
سهمانی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست دولت برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها و تکمیل طرحهای نیمه تمام، بانک بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش اقدام کرده است.
وی گفت: سرمایه فعلی بانک حدود 5 هزار میلیارد ریال است که امیدواریم به 5 برابر افزایش پیدا کند، البته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در آیندهای نزدیک انجام میشود و سرمایه بانک از این محل به 8 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک حدود 18 است، افزود: بانک از نظر نقدینگی شرایط خوبی دارد و اضافه برداشت و یا بدهی به بانک مرکزی ندارد.
سهمانی بیان داشت: با توجه به اینکه مشتریان این بانک تعاونیها هستند و بیشتر تسهیلات به صورت خُرد اعطا میشود و اعتبارسنجی خوبی نیز انجام شده، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک زیر 10 درصد است و پروندههای کلان اعتباری نداریم.
وی ادامه داد: در برنامه دولت محلهایی برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته شده که یکی از آنها از محل اقساط وجوه اداره شده و دیگری مابهالتفاوت حاصل از واگذاری یا فروش داراییهای موجود است.
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