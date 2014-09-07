کشت حبوبات در فارس 15 درصد کاهش داشته است

رحیم بادامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت این کاهش این است که کشاورزان به علت خشکسالی و نبود آب قادر نیستند مانند گذشته حبوبات تولید کنند، ابراز داشت: در سال زراعی گذشته در عرصه حبوبات حدود 68 هزار سطح زیر کشت داشته ایم اما در سال زراعی کنونی این مقدار به 60 هزار هکتار رسیده است.

وی با اعلام اینکه در سال زراعی جاری 120 هزار تن حبوبات در استان تولید شده است، گفت: نخود با سطح زیر کشت 11 هزار هکتار به میزان 22 هزار تن، عدس با سطح زیر کشت 12 هزار هکتار به میزان 12 هزار و 600 تن، لوبیا با سطح زیر کشت 35 هزار هکتار به میزان 87 هزار و 500 تن و سایر حبوبات با سطح زیرکشت دو هزار هکتار به مقدار پنج هزار تن تولید شده است.

کارشناس بذر و حبوبات جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه استان فارس در تولید لوبیا مقام اول کشور را داراست، عنوان کرد: بیشترین سطح زیر کشت حبوبات در فارس مربوط به لوبیاست که نزدیک به 50 تا 55 درصد کشت حبوبات و گاهی حتی تا 60 درصد کشت حبوبات استان را به خود اختصاص می دهد.

بادامی اظهار کرد: 5.5الی هفت درصد سطح زیر کشت حبوبات کشور متعلق به استان فارس است ضمن اینکه 14.7 الی 18 درصد کل حبوبات کشور در فارس تولید می شود.

وی ادامه داد: ما در زمینه کشت لوبیان در کشور اول، در تولید نخود آبی اول و در تولید عدس آبی دوم هستیم.

بادامی گفت: شهرستان اقلید با کشت لوبیا، آباده با کشت نخود، سپیدان با کشت نخود و لوبیا، شیراز با کشت نخود، لوبیا و عدس، ممسنی با کشت عدس و کازرون نیز با کشت عدس از جمله شهرستانهای فعال فارس در زمینه تولید لوبیا هستند.

وی ادامه داد: حبوبات فارس به کشورهایی نظیر آذربایجان، قزاقستان و لبنان صادر می شود، ضمن اینکه اکثر خوراک حبوبات کنسروسازیهای کشور به سبب کیفیت از استان فارس تامین می شود.

کارشناس بذر و حبوبات جهاد کشاورزی فارس همچنین نوسانات قیمت بازار و بالا بودن هزینه های تمام شدن برای بهره برداران را علاوه بر خشکسالی از دیگر مشکلات عرصه تولید حبوبات برای بهره برداران استان دانست و گفت: 70 هزار بهره بردار حبوبات در فارس فعالیت می کنند.