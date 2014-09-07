سيستم الكترونيكي طرح اظهار از راه دور در گمركات گیلان راه اندازی می شود/ صادرات 172 میلیون دلاری کالا از گمرکات استان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی ظهر یکشنبه در جلسه گمرکات استان افزود: این سامانه در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع، تسريع در انجام تشريفات گمركي و فرآيند ترخيص در گمركات استان فعال و تمامی فعاليت‌ هاي صادرات و واردات از طريق سامانه مزبور انجام مي‌ شود.

وی اظهار داشت: واردكنندگان و صادركنندگان از اين پس مي توانند كالاهاي خود تنها با دسترسي به اينترنت و از محل كار يا منزل خود به گمرك اظهار كنند.

ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي درباره مزاياي مهم اين سامانه گفت: اظهار از راه دور تحت وب بوده و در نتيجه زمان ترخيص كالا را به حداقل رسانده و علاوه بر سرعت و سهولت ترخيص كالا، دقت و اطمينان از صحيح انجام شدن تشريفات گمركي، تعيين ارزياب خودكار توسط سيستم و انتخاب مسير كالا و صرف‌جويي در وقت و هزينه خدمت‌ گيرندگان از ديگر مزاياي اين طرح است.

وی افزود: سيستم الكترونيكي طرح اظهار از راه دور هم اکنون در 17 گمرک کشور راه اندازی و طی شهریور ماه امسال در استان عملیات می شود.

تقوی اظهارداشت: سامانه های موجود در گمرکات استان شامل سیستم ارزش وب بنیاد، سامانه مجوزها، سامانه ارتباط با دبیرخانه بین سازمانی سایر دستگاه ها، سامانه هوشمند ترانزیت، سامانه اعطای معافیت مسافری و سامانه شناسه واریز است.

وی در ادامه از راه اندازی سیستم جامع گمرکی در گمرکات استان طی سال جاری خبر داد و افزود: فاصله گرفتن از سیستم‌ های دستی و سنتی افزایش سرعت‌ بخشی به کارها، کاهش خطای انسانی، شفافیت در ارائه مجوزها و اظهارنظرها از ویژگی‌های این سیستم است.

ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي بیان داشت: کاهش مدت‌ زمان صدور مجوز و ترخیص کالا، امکان اظهار نظر الکترونیکی کالاها به صورت آنلاین و هر زمان از دیگر شاخص‌ های این سامانه جامع است.

وی همچنین گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون ۱۷۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار كالاي غير نفتي با وزن ۷۰۰ هزار تن از گمركات گيلان (انزلي، آستارا و حسن رود ) صادر شده كه اين مقدار از نظر وزني ۱۸ درصد افزايش داشته است.

تقوي تصريح كرد: در مجموع ۳۲۵ هزار و ۵۸۲ تن از كالاهاي مزبور از گمرك انزلي، ۳۷۲ هزار ۱۲۹ تن از گمرك آستارا و بقيه از گمرك حسن رود صادر شده است.

وي عمده كالاهاي صادر شده از گمركات گيلان را محصولات نباتي، محصولات معدني و مصنوعات از آن، محصولات صنايع شيميايي عنوان كرد و افزود: اين كالاها به بيش از ۳۰ كشور دنيا صادر شده است.

ناظر گمركات گيلان و مدير كل گمرك انزلي تصريح كرد: صادرات گمركات استان اغلب به كشور روسيه، آذربايجان و عراق انجام مي شود.

وی افزود: در اين مدت افزون بر ۸۸۷ هزار و 600 تن كالا به ارزش ۵۷۳ ميليون دلار از طريق گمركات استان گيلان به كشور واردات قطعي شده است.

تقوی بیان داشت: همچنین ۷۲ درصد وزني و ۷۱ درصد ارزشي كالاهاي وارداتي از استان گيلان را فلزات معمولي و مصنوعات از آن تشكيل مي دهد.

وي ادامه داد: عمده واردات گمركات گيلان از كشور فدراسيون روسيه، قبرس، امارات متحده عربي، اتريش و غیره است.