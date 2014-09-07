به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهیت با اعلام این مطلب، گفت: این نوع گوشی‌ها طراحی اروپا و ساخت چین است که برای اولین بار در بازار ایران با 18 ماه گارانتی و 60 روز گارانتی تعویض گوشی عرضه می‌شود.

وی با اعلام اینکه قرار است 8 مدل گوشی‌های هوشمند با قیمت زیر 200 هزار تومان تا مرز یک میلیون تومان در بازار عرضه شود، افزود: این تلفن امکان قاچاق و فروش بدون ضمانتنامه یا ضمانتنامه‌های متفرقه را در بازار ندارد، ضمن اینکه این گوشی تلفن همراه طوری طراحی شده که حتما باید از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور شود.

بهیت تصریح کرد: تکنولوژی این گوشی طوری است که خریداران پس از خرید و زمانی که سیم‌کارت را داخل گوشی قرار می‌دهد، یک پیامک به شرکت ارائه دهنده ارسال و از آن زمان ضمانت گوشی آغاز می‌شود.

بهیت اظهارداشت: در این نوع گوشی ها از آخرین نسخه سیستم عامل اندروید 4.4 با نام کیت کت استفاده شده است. در همین حال، استفاده از آمپلی فایر یاماها، صفحه تاچ گوریلا و ال سی دی های فول اچ دی شارپ از موارد تمایز این محصولات است.

به گفته مدیرعامل اسمارت تکنولوژی قشم، این محصولات در کلیه فروشگاه‌های زنجیره ای همراه اول خدمات پس از فروش ارائه خواهد شد.

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