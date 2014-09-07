نمایشگاه "داستان تابستان، باز باران" در شهرری برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برومند نامداری محوریت بیشتر غرفه ها ی نمایشگاه را موضوعات قرآنی، مذهبی و دانش آموزی دانست و اظهار داشت: در راستای اجرای طرح استقبال از مهر 93 و در آستانه فصل بازگشایی مدارس نمایشگاه "داستان تابستان، باز باران" در بخش پردیس قرانی شامل غرفه های تابستان با قصه های قرانی، هنرهای قرانی، شمسه، دستاوردهای شاهدان و ایثارگران، عکاسی الگوهای اسلامی _ انقلابی، نقد و بررسی فیلم های اسلام ستیز، محصولات فرهنگی_ قرآنی تبلیغات اسلامی، روایت ولایت و رهبری، عفاف و حجاب، خانه کتاب و کتابخوانی، سبک زندگی، تفسیر و تدبر در قرآن، خوشنویسی، خلاقیت بچه های قرانی و فیلم و نمایش برپا شده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش شهروندی؛ غرفه های آموزش علائم ترافیک، بازیافت مواد، بازیهای بومی محلی، نقاشی، خاطره نویسی، شهر و شهروند، نوستالوژی فناورانه، خیمه شب بازی، قصه گویی و متن خوانی کتابهای قدیمی و نسیم بهشت را از دیگر غرفه های این نمایشگاه برشمرد.

این مسئول عنوان کرد: یکی از ویژگیهای این نمایشگاه توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی به صورت توامان است، به منظور حمایت از تولید ملی و ترویج فرهنگ های آئینی و مذهبی، بخشی از این فضای نمایشگاهی به عرضه نوشت افزارهای مدرسه با نمادهای اسلامی و ایرانی و با کیفیت و قیمت مناسب اختصاص دارد تا دانش آموزان به راحتی بتوانند نیازهای تحصیلی خود را تهیه کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه اجرای ویژه برنامه های شاد و متنوع را از دیگر بخشهای نمایشگاه باز باران بیان کرد و اظهار داشت: به منظور ایجاد فضایی شاد و مفرح برای شهروندان برنامه های متنوعی شامل سخنرانی، اجرای موسیقی ،شعبده بازی همراه با سن ویژه قصه های قرانی و همچنین آموزش شهروندی برپا شده است.

نامداری افزود: نمایشگاه باز باران از تاریخ 12 تا 24 شهریور ماه از ساعت 18 الی 23در مجموعه فرهنگی ولیعصر (عج) برپا شده که پردیس ورزشی بخش دیگری از این نمایشگاه است و از 16 تا 29 شهریور پذیرای علاقمندان خواهد بود.