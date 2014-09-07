عملیات اجرای روشنایی کمربندی بزمان در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

مدیر راهداری راه و شهر سازی ایرانشهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه روشنایی کمربندی شهرستان بزمان به طول سه کیلومتر به منظور ارتقای ایمنی جاده و با هدف کاهش تصادفات رانندگی آغاز شد.

عزیزالله درخوش اظهار داشت: عملیات روشنایی کمربندی بزمان در محور ایرانشهر - بم به طول سه کیلومتر و با اعتباری معدال یک میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: محور ایرانشهر- بم یکی از محورهای پرتردد در جنوب سیستان و بلوچستان است که انجام عملیات روشنایی در این محور با توجه به حجم ترافیک بالا و سوانح متعدد در راستای کاهش از تصادفات بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در همین راستا عملیات روشنایی در محل تقاطع نیکشهر- کنارک چابهار نیز با همین هدف در حال انجام است.

درخوش گفت: از ابتدای امسال تاکنون همچنین نسبت به خط کشی 610 کیلومتر از محورهای حوزه استحفاظی راه و شهرسازی ایرانشهر در جنوب استان اقدام شده است.

وی ابراز داشت: از میزان 610 کیلومتر راه خط کشی شده 410 کیلومتر در حوزه راه‌های اصلی حوزه ایرانشهر بم، نیکشهر کنارک، ایرانشهر سرباز و چابهار و چند محور فرعی بوده است.