فیروزپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حکمی خطاب به امامعلی فیروزپور آورده است: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده است و در ایامی که رویکرد سازنده دولت تدبیر و امید جامعه محیط زیستی را به تحولی عظیم در توسعه فرهنگ ومحیط زیست کشور امیدوار کرده و این با امید مسئولیت همه ما را افزون ساخته؛ به موجب این ابلاغ جنابعالی را که از تعهد، درایت و تجربیات ارزنده برخوردارید به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود منصوب می کنم.

وی در این حکم ضمن تقدیر از زحمات سید مهدی خاتمی رئیس قبلی این اداره افزوده است: انشاءالله خدمت خالصانه و ارزشمند جنابعالی در راستای وظایف و مسئولیت‌های محوله موجبات رضایت حق تعالی را فراهم خواهد آورد.