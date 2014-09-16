به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه طرح احیای شورای حفاظت از منابع آب در استان های کشور به هیئت دولت ارائه شده و بزودی هیئت دولت این طرح را مصوب می کند گفت: استانداران به عنوان رئیس شورای حفاظت منابع آب در استان ها و حفاظت محیط زیست نیز دبیری این شورا را بر عهده می گیرند.

وزیر نیرو اظهارداشت: مشکل کمبود آب در سطح کشور به دغدغه وزارت نیرو و دولت تبدیل شده و بیشترین مشکل ما در این بخش مربوط به نبود مدیریت مصرف است.

وی افزود: با تنظیم مدیریت مصرف آب در سطح کشور، مشکل کمبود آب نیز تا حد زیادی بر طرف می شود و باید این کار در دستور کاری مشترکان قرار گیرد.

چیت چیان تاکید کرد: اگر مصرف کنندگان اعم از مصارف خانگی و کشاورزی بتوانند با مدیریت، مصرفشان را 25 درصد کاهش دهند مشکل کمبود آب در کشور نیز رفع می شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی با کشت گیاهان گلخانه ای می توان حداقل 10 درصد از مصرف آب را مدیریت کرد و کشت گلخانه باید جایگزین سایر کشت های آب بَر شود.