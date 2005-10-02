۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

در استقبال برپايي دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي صورت گرفت

حمايت بنياد فرهنگي روايت از توليد 6نمايش عاشورايي

بنياد فرهنگي روايت در راستاي برگزاري با شكوه دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي دركنار ديگر مراكز و سازمان ها از توليد 6 نمايش عاشورايي حمايت مي كند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، معاونت ارتباطات وتبليغات همايش سراسري آيين هاي عاشورايي با اعلام اين خبرافزود :" پيرومذاكره شوراي برگزاري همايش سراسري آيين هاي عاشورايي با سردار" بهروزاثباتي " مديرعامل بنياد فرهنگي روايت - مقررشد اين بنياد ازتوليد 6اثرنمايشي كه با مباني فرهنگي انجمن تئاترانقلاب ودفاع مقدس هماهنگي داشته باشند به شرط اجراي عمومي حمايت كند ."

برپايه اين خبر، اين حمايت شامل تامين كليه هزينه هاي توليد آثارخواهد بود . دركناربنياد فرهنگي روايت ، مراكزوسازمان هاي ديگري نيز آمادگي خود را براي توليد آثارنمايشي مبتني برفرهنگ محرم وحماسه عاشورا اعلام كرده اند كه هماهنگي ها ومذاكرات اوليه آن ازسوي شوراي برگزاري درحال انجام است .

دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي ازشانزدهم تا بيست ويكم بهمن ماه سال جاري همزمان با ماه محرم درتهران ودرمجموعه تئاترشهربرگزارمي شود .

 

