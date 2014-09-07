رشادت های رزمندگان بیان شود/ برگزاری 34 برنامه کلیدی طی هفته دفاع مقدس در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر یکشنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هر ملتی در طول تاریخ خود فراز و فرود هایی دارد که برای آن کشور درخشش و جلوه خاصی دارد، ایران اسلامی نیز صحنه های تلخ و شیرین فراوانی در تاریخ خود دارد که جزو خاطرات تاریخی ایران شده است.

وی با بیان اینکه در تاریخ ایران جنگ های فراوانی صورت گرفته است، افزود: در همه جنگ ها بخشی از خاک ایران از آن جدا شده اما در هشت سال دفاع مقدس با وجود اینکه شرق و غرب علیه ایران متحد شدند حتی یک وجب از خاک عزیز کشورمان جدا نشد و این را مدیون رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان شجاع و باغیرت ایران زمین هستیم.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه این رشادت ها و از خودگذشتگی ها باید به نسل جدید نیز یادآوری شود، ادامه داد: مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس فرصت بسیار خوبی برای آشنایی نسل جدید و یادآوری دوران سخت جنگ و ایثار رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل است.

تعالی عنوان کرد: در هفته دفاع مقدس که از 31 شهریور آغاز می شود باید همه دستگاه ها و نهاد ها همکاری لازم را برای به نحو احسن برگزار شدن مراسم داشته باشند.

وی به مراسم رژه ارتش در این هفته اشاره داشت و گفت: کارهای خدماتی با مشارکت اداره برق، مخابرات، آموزش و پرورش و شهرداری صورت خواهد گرفت.

فرماندار همدان افزود: با توجه به اینکه این مراسم از حساسیت و دقت خاصی برخوردار است باید واحدهای انتظامی و حفاظتی در این مراسم کاملا فعال باشند و همچنین بیمارستان های ارتش و بعثت در این روز آمادگی لازم را برای حوادث احتمالی داشته باشند.

مسئول پرسنلی پایگاه نوژه در ادامه گفت: استان همدان از ساعات اولیه جنگ تحمیلی درگیر جنگ شد و می توان گفت اولین و آخرین شهدای خلبان در پروازهای هوایی پایگاه نوژه به شهادت رسیدند.

سید داود هادئی با بیان اینکه آرامش امروز به واسطه حضور سبز بزرگوارانی در عرصه سرخ شهادت بوده است عنوان کرد: در مراسم رژه دفاع مقدس انتظاراتی از سازمان ها و ارگان ها داریم که امیدواریم برنامه با مساعدت های آنها به خوبی اجرا شود.

وی ادامه داد: استقرار کانکس در محل اجرای مراسم، برقراری دو خط تلفن برای جایگاه، دو دستگاه بالابر، پخش تیزرهای مرتبط با دفاع مقدس از تلویزیون های شهری در ساعات پیک تردد، شست و شو و خط کشی محل برگزاری مراسم، زدن داربست برای جایگاه، پوشش خبری مناسب و آمادگی بیمارستان ها برای حوادث احتمالی از جمله نیازهایی است که با مساعدت دیگر سازمان ها صورت خواهد گرفت.

مسئول پرسنلی پایگاه نوژه به مراسم غبارروبی گلزار شهدا نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی برای انتشار تراکت های تبلیغاتی شاهد حضور حداکثری دانش آموزان و کادرهای اداره های مختلف در این مراسم باشیم.

معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس گفت: روزهای هفته دفاع مقدس به ترتیب به نام های رزمندگان و نیروهای مسلح، سربازان و جوانان و علم و فناوری، دفاع همه جانبه و بصیرت، شهیدان و ایثارگران و زنان اسوه های مقاومت و ایثار، ولایت و خانواده در فرهنگ اسلامی، نکوداشت فرماندهان، عزت و وحدت ملی و استکبار ستیزی نامگذاری شده است.

امیر روشنایی با اعلام شعار محوری امسال با عنوان هفته دفاع مقدس ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا گفت: 34 برنامه کلیدی از جمله دیدار و سرکشی به خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، بیان خاطرات دفاع مقدس در مساجد سطح شهر، فعالیت های فرهنگی و ورزشی، برگزاری رژه، تقدیر از سربازان نمونه، اجرای نمایش های خیابانی، برگزاری نمایشگاه عکس، برنامه زنده شبانه در باغ موزه دفاع مقدس، افتتاح خبرگزاری دفاع مقدس و همایش پیاده روی خانوادگی در این هفته انجام خواهد گرفت.

نماینده شهرداری نیز به انجام فعالیت های شهرداری در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تزیینات شهر شامل پرچم های مختلف و بنر در سطح شهر، برگزاری برنامه های ویژه در فرهنگسراهای سطح شهر، پخش پوستر در تاکسیرانی و اتوبوسرانی و تجلیل از فعالان در عرصه دفاع مقدس از برنامه های شهرداری است.

محمدجواد زارعی افزود: برگزاری تور گردشگری شهروندان برای باغ موزه دفاع مقدس، شست و شو و خط کشی منطقه رژه نظامی و تعویض پرچم ها در منطقه رژه از دیگر فعالیت های این سازمان است.