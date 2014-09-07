نرخ بيكاري در خراسان شمالي به 13 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسين پور پاكزاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرخ بيكاري خراسان شمالي در نيمه اول سال گذشته 12.4 درصد بود که در سال جاری این نرخ افزايش يافته است.

وي گفت: امسال 52 هزار و 302 نفر به مراكز كاريابي استان مراجعه كردند كه بيشتر مراجعان را افراد تحصيل كرده و داراي تحصيلات دانشگاهي تشكيل مي دهند.

حسين پور پاكزاد تعداد مراكز كاريابي فعال در سطح شهرستان هاي استان را هشت مركز اعلام كرد و افزود: از تعداد مراجعين به مراكز كاريابي 20 درصد افراد با فرصت هاي شغلي ايجاد شده صاحب شغل شدند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه امسال توسط دستگاه هاي اجرايي استان یک هزار و 506 فرصت شغلي ايجاد شده است، تصريح كرد: با مساعدت دستگاه هاي اجرايي استان و اجراي طرح هاي كشاورزي، صنعتي و ... اميدواريم نرخ بيكاري خراسان شمالي كاهش يابد.

اين مقام مسئول يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري در استان را عدم وجود زيرساخت هاي صنعتي و كشاورزي عنوان كرد و گفت: بايد در اين خصوص مسئولان مربوط توجه ويژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی دارای هشت شهرستان و 867 هزار نفر جمعیت است.