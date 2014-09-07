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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

حسین پور:

نرخ بيكاري در خراسان شمالي به 13 درصد رسید

نرخ بيكاري در خراسان شمالي به 13 درصد رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي نرخ بيكاري استان از ابتداي امسال تاكنون را 13 درصد اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسين پور پاكزاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرخ بيكاري خراسان شمالي در نيمه اول سال گذشته 12.4 درصد بود که در سال جاری این نرخ افزايش يافته است.

وي گفت: امسال 52 هزار و 302 نفر به مراكز كاريابي استان مراجعه كردند كه بيشتر مراجعان را افراد تحصيل كرده و داراي تحصيلات دانشگاهي تشكيل مي دهند.

حسين پور پاكزاد تعداد مراكز كاريابي فعال در سطح شهرستان هاي استان را هشت مركز اعلام كرد و افزود: از تعداد مراجعين به مراكز كاريابي 20 درصد افراد با فرصت هاي شغلي ايجاد شده صاحب شغل شدند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه امسال توسط دستگاه هاي اجرايي استان یک هزار و 506 فرصت شغلي ايجاد شده است، تصريح كرد: با مساعدت دستگاه هاي اجرايي استان و اجراي طرح هاي كشاورزي، صنعتي و ... اميدواريم نرخ بيكاري خراسان شمالي كاهش يابد.

اين مقام مسئول يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري در استان را عدم وجود زيرساخت هاي صنعتي و كشاورزي عنوان كرد و گفت: بايد در اين خصوص مسئولان مربوط توجه ويژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی دارای هشت شهرستان و 867 هزار نفر جمعیت است.

کد مطلب 2365675

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