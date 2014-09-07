به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حميدي ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف شناسایی فرصت ها و توانمندی های تبریز در زمینه توریسم، سرمایه گذاری، فرهنگ و اقتصاد و ارائه عملکرد مناطق و سازمان ها به مسئولین و مردم برگزار می شود.

وی ادامه داد: این هفته فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی های مختلف شهر تبریز به خصوص در حوزه سرمایه گذاری است که باید تا حد امکان در جذب سرمایه گذار برای پروزه های مختلف شهری در این هفته استفاده کنیم.

حمیدی با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: از سوی دیگر با به راه انداختن این نمایشگاه، حجم خدمات انجام گرفته و ارائه شده در حوزه‌هاي مختلف عمراني، خدماتي، حمل و نقل عمومي، فضاي سبز، فرهنگي و اجتماعي و ورزشي، به اطلاع شهروندان می رسد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 21 تا 28 شهریورماه در محل سالن استاد شهریار نمایشگاه بین المللی تبریز برپا می شود.

دبیر هفته نکوداشت تبریز تصریح کرد: تا حد امکان ماکت طرح های بزرگ عمرانی که در سطح شهر در حال ساخت می باشد، در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته می شود و ارائه توانمندی ها و عملکرد سازمان ها در قالب بروشور، ماکت و کاتولوگ خواهد بود.

