دو طایفه در جنوب سیستان و بلوچستان با یکدیگر صلح کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دو طایفه جدگال و بیجارزهی با تعامل مقامات محلی و همکاری ریش سفیدان و سران قبایل و طوایف منطقه چابهار اختلافات خود را کنار گذاشته و دست صلح و دوستی با یکدیگر دادند.

در مراسمی که به همین منظور صبح امروز در مسجد بلال بخش پلان از توابع شهرستان چابهار با حضور نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار چابهار، اعضای شورای تامین و شورای حل اختلاف شهرستان چابهار، امام جمعه و بخشداران پلان و دشتیاری و همچنین جمعی از معتمدان برگزار شد دو طایفه جدگال و بیجارزهی به اختلافات و کدورت های ایجاد شده خاتمه داده و با یکدیگر صلح کردند.

فرماندار ویژه چابهار در مراسم صلح و سازش بین این دو طایفه اظهار داشت: بی‌تفاوت نبودن در برابر مشکلات و اتفاقات می‌تواند ما را در رسیدن به جامعه ایده‌آل یاری کند.

احمد موهبتی اذعان داشت: آن‌هایی که طرح صلح را انجام دادند و چه آن‌هایی که طرفین دعوا را متقاعد کردند و چه کسانی‌که متقاعد شدند و در این قضیه بی‌تفاوت نبودند اقدام‌شان در خور تحسین است.

وی بیان داشت: اگر در صحنه باشید و شجاعت داشته باشید هیچ‌کس جرات خلاف را نخواهد داشت و فضایی به دور از اختلاف و دارای امنیت که همه در صلح و آسایش زندگی کنند به وجود خواهد آمد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از معتمدان چابهار و سران طوایف در خواست کرد تا با دعوت مردم به آرامش به عنوان نیازهای جامعه زمینه را برای وحدت بیشتر و حضور سرمایه گذاران در فضایی امن مهیا کنند.

یعقوب جدگال بیان داشت: صبر در برابر مسائل و مشکلات، دوری از اقدام خودسرانه و مراجعه به قانون، همدلی با معتمدین و ریش‌سفیدان از مهم‎ترین عوامل در جلوگیری و پیشگیری از انتقام‌جویی‎های قومی است.