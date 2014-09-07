داشتن اطلاعات درست از بخش کشاورزی موجب توسعه روستاها مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي روزبه بيش ازظهر یکشنبه در اولين جلسه ستاد هماهنگي سرشماري كشاورزي استان که در سالن اجتماعات استانداری قزوين برگزار شد اظهارداشت: داشتن اطلاعات درست موجب توسعه روستاها مي شود.



رئيس ستاد هماهنگي سرشماري كشاورزي استان گفت: اعتماد سازي، زبان مشترك و هنر برقراري ارتباط باعث مي شود كه آمارگيران از كشاورزان اطلاعات درستی را كسب كنند.



این مسئول افزود: سرشماري در حوزه برنامه ریزی و تصمیم سازی ها بسيار مهم و ارزشمند است و بايد با فرهنگ سازي در حوزه آمار كشور به برنامه ریزی های منطقی کمک کنیم زيرا در حال حاضر زيرساخت هاي مناسبي در این خصوص نداریم.



استاندار یادآورشد: لازم است اعتماد سازي مناسبی با توجه به باورهای عميق مردم صورت گيرد و با اطلاع رساني مطلوب در خصوص ارائه آمار درست و مناسب می توان به نتایج ارزشمندی دست یافت.



وي افزود: فرهنگ آماري نيز مانند اطلاعات آماري مهم است و تنها در بحث سرشماري به خود اظهاري نياز نداريم بلكه اين امر درخصوص بسياري از امور جامعه كه با برنامه ريزي ارتباط دارد صدق مي كند.



روزبه تصريح كرد:در تمامي امور زندگي اجتماعي، شخصي و خانوادگي نيز به آمار درست نیازمندیم و اين امر نبايد به يك زمان و دوره خاصي محدود شود بلكه به عنوان يك امر مهم و زيربنايي بايستي مستمر باشد زیرا در كشورمان كه از حجم سرشماري بالايي برخوردار است این طرح ضروری است.



استاندار افزود: بخش های كشاورزي و روستايي بايد با هم ديده شود زيرا امنيت غذايي ما به عنوان يك موضوع امنيتی ملي محسوب مي شود و از ارزش و اهميت بالایی برخوردار است.



رئيس ستاد هماهنگي سرشماري استان یادآورشد: حوزه روستايي به عنوان مناطقي سرشار از توليد با كمترين هزينه كه بر دوش دولت و دستگاههاي اجرايي دارند بيشترين خدمات را ارائه مي كنند اما هنوز نتوانسته ام در روستاها به يك مدل خوب مديريتي برسيم لذا امیدواریم در سرشماري با دقت بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.



روزبه افزود: اگر روستاها را محور و پايه توسعه كشور تلقي كنيم با توجه به اينكه لازم است همه روستاها سند توسعه داشته باشند نیازمند دسترسي به آمار درست هستیم تا این اسناد بخوبی تهیه شود.



استاندار قزوين تاكيد كرد: در سرشماري بايستي به نکات جزئی و کوچک هم توجه کنیم و در این زمینه زبان مشترك، قدرت اعتماد سازي و هنر برقراري ارتباط از خصوصيات آمارگيران باید باشد لذا استفاده از نيروهاي واجد شرايط ضروری است.



وی بیان کرد: آموزش هايی كه برای رده هاي مختلف سرشماري بويژه مأموران سرشماري پیش بینی شده نباید فقط فنی باشد بلکه لازم است هنر ارتباطات را نيز آموزش دهیم و با انتخاب افراد بومی به نتیجه بخش بودن سرشماری امیدوار شویم.

ابوالفضل طارمي قائم مقام مدير اجراي سرشماري كشاورزي و مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري نیز در ادامه این جلسه به سرشماري عمومي كشاورزي سال 82 اشاره كرد و اظهارداشت: براساس نتايج اين سرشماري تعداد بهره برداري 80 هزار و 823 مورد مساحت كل اراضي كشاورزي 413 هزار و 895 هكتار، مساحت اراضي زراعي 211 هزار و 345 هكتار، مساحت باغ و قلمستان 47 هزار و 165 هكتار بوده است.

وي افزود: از 800 هزار 723 بهره برداري و 7 هزار و 532 بهره بردار 9درصد فاقد زمين بودند.

طارمي تصريح كرد: 31 هزار بيسواد، 32 هزار 494 نفر در حد خواندن و نوشتن 13 هزار 401 نفر زير ديپلم و 2 هزار 320 هزار. وضع سواد بهره برداران در سرشماري سال 82 بود.

وي بیان د: در اين دوره روش انجام سرشماري نيز به اين صورت است كه در تمامي آبادي ها و شهرها و روستاها كه بهره برداران قابل توجه داشته باشند و هر شهري كه تعداد بهره برداران آن بالاتر از 6 درصد باشد قابل سرشماري محسوب مي شوند.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري افزود: براي شهرهاي بزرگ مثل قزوين، الوند، آبيک و محمديه كه فراواني بهره برداران كشاورزي كم است با مراجعه به اطلاعات جهاد كشاورزي به همان بهره برداران مراجعه مي شود و سرشماري صورت مي گيرد.

طارمي در خصوص بهره برداران گفت: بهره برداران كساني هستند كه داراي حدالقل 400 مترمربع زمين كشاورزي، 200 متر مربع باغ وقلمستان ،1 رأس دام سنگين و 2 رأس دام سبك، 10 قطعه طيور، گلخانه به هر وسعت، پرورش زنبور عسل به هر وسعت و پرورش كرم ابريشم و ماهی هاي گرم و سردآبي داشته باشد و جزو سرشماري قرار مي گيرند.

وي در خصوص رده هاي تشكيلاتي سرشماري در استان و شهرستان ها گفت: رده هاي تشكيلاتي سرشماري كشاورزي در استان و شهرستان ها برخي از سوي مركز آمار و برخي نيز در سطح استان انتخاب مي شوند و احكام تمامي اين اعضاء صادر شده است.

طارمي افزود:در حال حاضر،حدود 150 هزار خانوار داريم كه بايد سرشماري شوند كه از اين تعداد 55 هزارخانوار شهري و 95 هزارنيز روستايي خانوار را شامل مي شوند.

وي اظهارداشت: تعداد نفر روز آمارگير 103 خانوار و 420 نفر روز حجم كار آمارگيري در استان داريم و بر اين اساس روزانه هر آمارگير 36 خانوار را آمارگيري مي كند.

طارمی با بیان اینکه براي ماموران آمارگيري براي 4 روز كاري بادستمزد مناسب و پذيرايي در نظر گرفته شده است یادآورشد: با حذف برخي از رده هايي كه براساس شيوه هاي قبلي به صورت دستي آمارگيري صورت مي گرفت حذف و درهزينه ها نيز صرفه جويي شده است و در اين دوره از طريق شبكه اينترنت به صورت روزانه به مركز ارسال مي شود.