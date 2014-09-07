مراسم معارفه فرماندار رامشیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی فرماندار جدید رامشیر صبح امروز در مراسم معارفه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شده بود اظهار کرد: رامشیر یک منطقه کشاورزی و دارای پتانسیل بسیار بالایی در کشاورزی است بنابراین یک برنامه خاص برای کشاورزی این شهر دارم که به امید خدا و با کمک مسئولان استانی و محلی این برنامه را در اولویت کاری خود قرار می دهم.
وی افزود: مردم در بخشهای مختلف دغدغههایی را دارند که کاملا به حق و به جاست و ما نیز سعی میکنیم با وجود حداقل امکانات موجود جوابگوی خواسته های آنان باشیم.
فرماندار جدید رامشیر تصریح کرد: با شناخت خوبی که از استاندار جدید خوزستان دارم کاملا واقفم که مشکلات این شهرستان به زودی و یکی پس از دیگری رفع می شود.
فیوضی در ارتباط با سوابق خود گفت: 15 سال سابقه کار در استانداری، کارشناس سیاسی، مسئول دبیرخانه دانشجویی، کمیسیون کارگری، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده ام. همچنین 5 سال سابقه معاونت در فرمانداری آبادان، دو سال فرماندار شادگان و یک سال فرماندار حمیدیه بوده ام.
رامشیر ـ خبرگزاری مهر: مراسم معارفه فرماندار رامشیر با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی فرماندار جدید رامشیر صبح امروز در مراسم معارفه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شده بود اظهار کرد: رامشیر یک منطقه کشاورزی و دارای پتانسیل بسیار بالایی در کشاورزی است بنابراین یک برنامه خاص برای کشاورزی این شهر دارم که به امید خدا و با کمک مسئولان استانی و محلی این برنامه را در اولویت کاری خود قرار می دهم.
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