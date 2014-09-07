ضرورت توجه ویژه به آداب و سنن مناطق مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر یکشنبه در جریان برگزاری "نخستین جشنواره و نمایشگاه نقش زنان در پاسداشت میراث فرهنگی معنوی" اظهار داشت: یکی از بزرگترین آسیب های فرهنگی، ادغام آداب و سنن در فرهنگ غربی و کمرنگ شدن برخی از آداب و رسوم با پیشرفت تکنولوژی است که باید نسبت به احیای این آداب و رسوم تلاش کنیم.

وی ادامه داد: هرچند این مشکل فرهنگی تنها مختص ایران نبوده و به همین خاطر سازمان یونسکو دست به کار شده و در جهت احیا و ثبت برخی آداب و سنن در کشورها اقدام می کند.

شبستری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زبان اقوام گفت: زبان اقوام مختلف یکی از گونه های آداب و رسوم بوده که باید نسبت به آن نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی افزود: اشعار شهریار شیرین سخن هرگز در تاریخ تکرار نمی شود و لذتی که در شعر ترکی حیدربابا وجود دارد، به هیچ زبان دیگری ملموس نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه در عرصه موسیقی نیز به علت عدم توانایی در ارائه موسیقی اصیل آذری، جوانان ما به سمت موسیقی های بی محتوا همچون متال و رپ گرایش پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه نقش زنان در حفاظت میراث فرهنگی و معنوی بیشتر از مردان است، گفت: زنان در طول تاریخ نقش غیر قابل انکاری داشته اند و امروز نیز برای نگه داشتن میراث فرهنگی و معنوی نقش زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

نخستین جشنواره و نمایشگاه نقش زنان در پاسداشت میراث فرهنگی معنوی با حضور فعال بانوان هنرمند در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار شد که در آن زنانی از ایلات عشایر ورزقان و هریس و بانوان تبریزی به معرفی آداب و رسوم و ارائه غذاهای سنتی خود پرداختند.