به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای آنتونف گفت: این پرونده در حال تکمیل شدن است . جعبه سیاه بازخوانی شده و در آینده نزدیک گزارش تکمیلی ارائه می شود.

وی افزود: معمولا جعبه سیاه با حضور نمایندگان کشورهای سازنده بازخوانی می شود و تلاش داریم، تا ماه آینده گزارش نهایی را آماده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نظارت بر باشگاههای ورزشی هم گفت: نظارت بر روی باشگاهها ادامه دارد و بازرسی ها مستمر است. در این مسیر همه تخلفاتی را دیدیم. در حوزه فوتبال هم با وزیر ورزش هماهنگی کامل داریم و نتیجه بازرسی ها محرمانه است. هرجا محکومیتی قطعی شد می توان آن را ارائه کرد.

سراج در خصوص پرونده بورسیه های غیرقانونی هم اظهار داشت: پرونده‌ی بورسیه‌های غیر قانونی تکمیل شده است و آنها را به جایی که باید می‌فرستیم.هرکدام از آنها در صلاحیت یک مرجع است مانند دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و چهار، پنج مرجع دیگر.

وی درباره پرونده فرد جدیدی که در فساد سه هزار میلیاردی دستگیر شد هم گفت: پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص فروش اموال مهرگان امیرخسروی هم اظهار داشت: اموال به صورت غیابی مزایده می شود. اموال او شناسایی و مصادره شده است. اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده وی سه هزار و 300 میلیون تومان به بانک ملی بدهی دارد.

سراج در پاسخ به پرسش مهر درباره محاکمه خاوری و مدیرعامل دو بانک دیگر هم گفت: هنوز قاضی این پرونده خودم هستم و منتظر یک سری اقدامات هستیم . خاوری اگر نیاید، او را به ایران می آوریم. او قبل از فرار وکیل داشت و محاکمه اش به صورت حضوری خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره ادعای جهرمی درباره بی اطلاعی از اتهاماتش نیز اظهار داشت: مگر بدون تفهیم اتهام می توان کیفرخواست صادر کرد؟

وی در پایان درباره سفر اخیرش به کشور دانمارک هم گفت: در این سفر یک تفاهمنامه 6بندی در خصوص تبادل اطلاعات، استاد و آموزش امضا کردیم.