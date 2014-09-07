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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

قاضی‌زاده هاشمی:

رئیس‌جمهور بهترین نماینده برای مردم خراسان است/ جابجایی بیمارستان قائم مشهد

رئیس‌جمهور بهترین نماینده برای مردم خراسان است/ جابجایی بیمارستان قائم مشهد

مشهد-خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت از تشكيل كارگروهي جهت بررسي پروژه انتقال بيمارستان قائم مشهد شد خبر داد و گفت: ظرف يك ماه آينده تصميم قطعي گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن قاضی‌زاده هاشمي قبل از ظهر یکشنبه در نشست مشترکی با شهردار مشهد به بررسي مشكلات درماني و بهداشتي پيرامون مشهد به خصوص طرح جابجايي بيمارستان قائم مشهد پرداخت و افزود: اعتبارات در حوزه درمان هزينه نيست و سرمایه گذاری است.

وزیر بهداشت گفت: بيمارستان قائم مشهد با فاصله كمتر از 500 متر با بيمارستان امام رضا(ع) ضرورتي ندارد و بهتراست به منظور تمركززدایی از محل فعلی جابجا شود.

وي بابيان اينكه بيمارستان قائم بيش از 40 سال قدمت دارد عنوان كرد: بيمارستان قائم كارائي لازم در بخش درمان را ندارد و خدمات مناسب و مورد نياز را ارائه نمي‌دهد.

قاضی‌زاده هاشمي با اشاره به اينكه براي توسعه بخش درمان در مشهد به 1500 تا 2000 تخت نيازمنديم، اظهار كرد: بيبمارستان قائم بايد تبديل به پول شود تا بتوان با كمك آن چند بيمارستان ديگر ساخته شود.

وزیر بهداشت براي كمك به ساخت بيمارستان اعلام آمادگي كرد و افزود: براي توسعه بهداشت و درمان در مشهد نيازمند همكاري شهرداري، شوراي اسلامي شهر و آستان قدس رضوي هستيم.

وی اذعان كرد: اگر قرار است تغييري صورت بگيرد با روش‌هاي اداري ميسر نيست بايد كار انقلابي و عدالت محور در مشهد صورت گیرد، زيرا برآورد ما از داشته‌ها خیلی بيشتر است.

وي با بيان اينكه مردم مشهد سزاوار بهترين امكانات هستند عنوان كرد: در شهر مشهد داشته‌هاي زيادي داريم كه با تصميمات ساده مي توان به نتيجه مطلوب رسيد.

وزیر بهداشت از تشكيل كارگروهي جهت بررسي پروژه انتقال بيمارستان قائم مشهد شد خبر داد و گفت: ظرف يك ماه آينده تصميم قطعي گرفته خواهد شد.

وي اظهار داشت: آقاي روحاني ارادت خاصي به امام رضا(ع) دارد و اگر مسائلي در ارتباط با مشهد باشد و ايشان آن را بپذيرند بهترين نماينده براي مردم مشهد هستند.

وزير بهداشت عنوان كرد: مدیریت یکپارچه در مشهد باعث می شود خدمات خوبی صورت پذیرد.

کد مطلب 2365725

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