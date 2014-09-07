به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن قاضی‌زاده هاشمي قبل از ظهر یکشنبه در نشست مشترکی با شهردار مشهد به بررسي مشكلات درماني و بهداشتي پيرامون مشهد به خصوص طرح جابجايي بيمارستان قائم مشهد پرداخت و افزود: اعتبارات در حوزه درمان هزينه نيست و سرمایه گذاری است.

وزیر بهداشت گفت: بيمارستان قائم مشهد با فاصله كمتر از 500 متر با بيمارستان امام رضا(ع) ضرورتي ندارد و بهتراست به منظور تمركززدایی از محل فعلی جابجا شود.

وي بابيان اينكه بيمارستان قائم بيش از 40 سال قدمت دارد عنوان كرد: بيمارستان قائم كارائي لازم در بخش درمان را ندارد و خدمات مناسب و مورد نياز را ارائه نمي‌دهد.

قاضی‌زاده هاشمي با اشاره به اينكه براي توسعه بخش درمان در مشهد به 1500 تا 2000 تخت نيازمنديم، اظهار كرد: بيبمارستان قائم بايد تبديل به پول شود تا بتوان با كمك آن چند بيمارستان ديگر ساخته شود.

وزیر بهداشت براي كمك به ساخت بيمارستان اعلام آمادگي كرد و افزود: براي توسعه بهداشت و درمان در مشهد نيازمند همكاري شهرداري، شوراي اسلامي شهر و آستان قدس رضوي هستيم.

وی اذعان كرد: اگر قرار است تغييري صورت بگيرد با روش‌هاي اداري ميسر نيست بايد كار انقلابي و عدالت محور در مشهد صورت گیرد، زيرا برآورد ما از داشته‌ها خیلی بيشتر است.

وي با بيان اينكه مردم مشهد سزاوار بهترين امكانات هستند عنوان كرد: در شهر مشهد داشته‌هاي زيادي داريم كه با تصميمات ساده مي توان به نتيجه مطلوب رسيد.

وزیر بهداشت از تشكيل كارگروهي جهت بررسي پروژه انتقال بيمارستان قائم مشهد شد خبر داد و گفت: ظرف يك ماه آينده تصميم قطعي گرفته خواهد شد.

وي اظهار داشت: آقاي روحاني ارادت خاصي به امام رضا(ع) دارد و اگر مسائلي در ارتباط با مشهد باشد و ايشان آن را بپذيرند بهترين نماينده براي مردم مشهد هستند.

وزير بهداشت عنوان كرد: مدیریت یکپارچه در مشهد باعث می شود خدمات خوبی صورت پذیرد.