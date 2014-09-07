سه درصد جمعیت مازندران بیسوادند/ شناسایی 4400 بیسواد

به گزارش خبرنگار مهر، داود تقی نیا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در اداره کل آموزش و پرورش استان به مناسبت 8 سپتامبر روز جهانی مبارزه با بی سوادی برگزار شد، با اشاره به این که همه جهان در رابطه با ریشه کنی بی سوادی به این نتیجه رسیدند که این پدیده شوم مرتفع گردد گفت: کشور ماهم از این امر مستثنی نبوده و امام راحل فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی را صادر کردند.

تقی نیا تصریح کرد: باتوجه به پراکندگی استان به لحاظ جغرافیایی در شناسایی این سه درصد با مشکل روبرو هستیم که کمک 29 دستگاه دولتی در این مهم ما را یاری خواهد کرد.

وی افزود : بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی ستاد راهبردی سواد آموزی در هر استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل آموزش و پرورش تشکیل شد.

معاون سواد آموزی استان تاکید کرد: صدا و سیما و رسانه ها در بحث تبلیغ ، ترویج و هدایت گروه سنی بی سوادان نقش بسیار سازنده را ایفا می کنند و یکی از یاری کنندگان نهضت در امر آموزش هستند.

وی با اشاره به این که ساختار اصلی آموزش و پرورش سواد آموزی افرادی است که مطلقا بی سواد نامیده می شوند گفت:این افراد شناسایی ،جذب و آموزش داده می شوند در پایان سنجش و مدرک معادل سوم ابتدایی دریافت می کنند.

تقی نیا خاطر نشان کرد : گروه هدف درآموزشهای نهضت سواد آموزی گروه سنی 10 تا 49 سال هستند که اکثریت آن را نیز خانمها تشکیل می دهند و طرح با سواد کردن اولیا بی سواد جزو طرحهای اولویت دار نهضت سواد آموزی است.

وی با اشاره به این که از مجموع 4 هزارو 546 نفر بی سواداستان تاکنون 4 هزار و 432 نفر شناسایی و پالایش شده اند گفت : تمامی این افراد تا پایات سال 94 با سواد خواهند شد.

تقی نیا طرح با سوادکردن گروه سنی 10 تا 20 سال را از دیگر طرحهای مهم نهضت سوادآموزی برشمرد و گفت : این گروه شامل جوانان و کودکان کار ،جوانان وکودکان بد سرپرست یا بی سرپرست،جوانان و کودکانی که دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند می شود.

وی با بیان این که سهمیه ابلاغی برای آموزش امسال در استان 17 هزار نفر است افزود: 3 هزار نفر آموزش یار غیر رسمی در استان فعالیت می کنند که هیچ گونه استخدامی در مورد این تعداد تاکنون صورت نگرفته است.

تقی نیا تصریح کرد :برای توانمند سازی 3 هزار آموزش یار غیر رسمی ،60 هزار نفر از معلمین رسمی استان برای دریافت آموزشهای لازم به مدت 48 ساعت در مجتمع آموزشی دعوت شده اند تا پس از پایان دوره به آموزش یاران غیر رسمی آ موزش دهند .

وی در بخش دیگر افزود: از بین دانش آموختگان نهضت 102 نفر چهره برتر و موفق در استان هستند که این تعداد از دیپلم تا دکترا را شامل می شود .

معاون نهضت سوادآموزی استان با اشاره به این که در ایران بر خلاف دیگر کشورها مسئولان به دنبال بی سواد ها می روندتا آنها را تشویق به با سوادی کنند افزود : در اکثر کشورها افراد بی سواد فاقد دریافت تسهیلات اجتماعی و رفاهی هستند و در ایران نیز از سال 95 افراد بی سواد از دریافت یارانه محروم خواهند شد