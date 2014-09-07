5.6 میلیارد ریال زکات در ملارد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی راجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 175 میلیون ریال زكات در ملارد جمع آوری شد و امسال نیز تاکنون پنج میلیارد و 605 میلیون و 462 هزار ریال زکات از سوی كشاورزان و باغداران این شهرستان پرداخت شده است، همچنین 150 میلیون ریال زكات فطره پس از ماه مبارک رمضان سالجاری جمع آوری شد.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا شهرستان ملارد موفق به کسب رتبه برتر در زمینه جمع آوری زكات در استان تهران شد که به منظور قدردانی از مودیان و مروجین، دومین همایش زكات با حضور اعضای شورای زكات كمیته امداد استان تهران، شهرستان ، مؤدیان و كشاورزان در فرهنگسرای صفادشت برگزار شد.

وی با اشاره به آموزش پرداخت زكات در روستاها متذکر شد: 30 جلسه در خصوص آموزش چهره به چهره در روستاها توسط مبلغین تشکیل شده است که امید می رود با ترویج این فرهنگ پسندیده الهی، شاهد رشد چشمگیری نسبت به سال ماقبل آن باشیم.

راجی با اشاره به احداث هفت باب خانه بهداشت با همكاری مركز بهداشت و درمان شهرستان از محل منابع زكات افزود: ساخت و تكمیل مصلی نماز جمعه این شهرستان نیز در دستور کار است.