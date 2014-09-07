شرایط بحرانی عراق فرصت مناسبی برای صادرات بیشتر کالاهای ایرانی به این کشور است

نشست تخصصی رایزن بازرگانی ایران در عراق و مجید قربانی فراز مسئول دفتر امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با تجار و بازرگانان استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور علی پر زحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجید برزگر قائم مقام رئیس سازمان در امور تجارت خارجی در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.

ابراهیم رضازاده در این نشست ضرورت حضور ییشتر صادرکنندگان استان در بازار عراق ر ا تشریح کرد و اظهارداشت: کتاب الکترونیک اطلاعات بازرگانی کشور در حال راه اندازی است و اطلاعات آن به صورت CD در اختیار بازرگانان و تجار کشور قرار خواهد گرفت تا با آن لینک شوند و عراقیها نیز بتوانند از ظزفیتهای استان برای تجارت بیشتر استفاده کند.



رایزن بازرگانی ایران در عراق تصریح کرد: حضور داعش در عراق که توانسته یک سوم این کشور را تصرف کند موجب بسته شدن مرزهای سوریه، ترکیه و اردن با این کشور شده و در حال حاضر فرصت خوبی برای حضور بازرگانان ایرانی فراهم شده که باید از این شرایط بخوبی استفاده کنیم.



رضازاده تصریح کرد:کشور ترکیه با اختصاص 30 درصد از حجم بازار عراق بزرگترین رقیب ایران در صحنه اقتصادی است و امروز برای رساندن کالای خود به عراق مجبور به استفاده از مسیر ایران هستند و حاضرند هزینه زیادی کنندتا این بازار راازدست ندهند اما بازرگانان ما حاضر نیستند برای حضور مستمر در این بازار از این شرایط استفاده کنند.



رایزن بازرگانی ایران در کشور عراق تصریح کرد: حجم مبادلات تجاری ترکیه با عراق به 12 میلیارد دلار رسیده که پس از حمله داعش این میزان دو میلیارد دلار کاهش یافته و هزینه حمل و نقل نیز تا سه برابر افزوده شده ولی با گرایشی که در میان مردم عراق برای حضور کالای ایرانی وجود دارد ما نباید غفلت کنیم و به نیاز امروز مردم عراق پاسخ مناسب ندهیم.



رضازاده اظهارداشت:تحریم کالاهای کشور عربستان در عراق موجب شده استقبال از محصولات ایرانی بالا برود و با حذف الزام گواهی انطباق کالا با استانداردهای عراقی در شرایط کنونی تسهیل شده و با ترک تشریفات خرید دارو توسط وزارت بهداشت عراق و باز شدن مرز مهران، چزابه و شلمچه برای ورود مواد غذایی و حذف ثبت سفارش شرایط سهلتری را برای بازرگانان ایرانی فراهم کرده تا بتوانند نیاز مردم عراق را تامین کنند.



وی بیان کرد: حضور مستقیم در بازار عراق و ارائه خدمات پس از فروش از راهکارهای اساسی برای رقابت در بلند مدت با کشورهای ترکیه و چین در عراق است و برای ثبت برند و بازاریابی باید دفاتر خود را در عراق دایر کنید تا پس از ایجاد امنیت کامل در آینده بتوانیم سهم بیشتری از بازار این کشور را به خود اختصاص دهیم.

رضازاده تصریح کرد: در 10 سال گذشته صادرات ایران به جهان 6.5 برابر شده و به عراق 23.5 درصد افزایش یافته و این کشور به عنوان اولین کشور هدف صادراتی ایران محسوب می شود.



وی افزود: ارزش کل واردات عراق از جهان 1.5 برابر ارزش کل صادرات ایران به جهان است و ارزش صادرات ما به عراق 22.5 برابر ارزش واردات آن است و حضور مستقیم تجار ایرانی در عراق و ایجاد دفتر، انبار و فروش مستقیم کالا از راههای حضور موفق در این بازار است.



وی بیان کرد: صادرات ایران در 10 سال گذشته به عراق 24 برابر شده و در شرایط کنونی ظرفیت بسیار مناسبی برای گرفتن سهم بیشتری از بازارهای این کشور برای صادرکنندگان وتولیدکنندگان ایرانی فراهم شده که لازم است از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.



رضازاده تصریح کرد: مشارکت در نمایشگاههای تخصصی بویژه در بغداد، اربیل و موصل، همراهی با هیئت های بازاریابی اعزامی به عراق، دعوت از هیئت های اعزامی توسط دفتر رایزنی در عراق برای بازدید از کارخانه های ایران و استان قزوین، تبلیغ در روزنامه های الصباح و الزمان و نشست رو در رو با تجار عراقی برای معرفی کالاهای ایرانی از راهکارهای دیگر برای حضور مستمر در بازار عراق است.